В Челябинске пятый день разыскивают девушку-подростка. Скрин

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Девушка пропала еще 12 января Фото:

В Челябинске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 12 января. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда.

«В Челябинске пропала Ворошилова Дарья Денисовна, 16.04.2006 года рождения (17 лет). С 12 января она ушла из дома №43 по улице Мира и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указали в сообществе «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы сообщения указали, что рост девушки составляет 164 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы темно-русые. Особой приметой является шрам на большом пальце левой руки. Была одета в черный длинный пуховик, бежевые угги и цветной палантин.

Ранее волонтеры и полиция разыскали 14-летнего подростка, пропавшего в Бакале. Мальчик покинул дом без верхней одежды, в футболке и сланцах.

Девушку разыскивают уже пятый день
Девушку разыскивают уже пятый день

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В Челябинске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 12 января. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда. «В Челябинске пропала Ворошилова Дарья Денисовна, 16.04.2006 года рождения (17 лет). С 12 января она ушла из дома №43 по улице Мира и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указали в сообществе «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения указали, что рост девушки составляет 164 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы темно-русые. Особой приметой является шрам на большом пальце левой руки. Была одета в черный длинный пуховик, бежевые угги и цветной палантин. Ранее волонтеры и полиция разыскали 14-летнего подростка, пропавшего в Бакале. Мальчик покинул дом без верхней одежды, в футболке и сланцах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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