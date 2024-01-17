В Челябинске разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 12 января. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда.
«В Челябинске пропала Ворошилова Дарья Денисовна, 16.04.2006 года рождения (17 лет). С 12 января она ушла из дома №43 по улице Мира и до сих пор ее местонахождение неизвестно», — указали в сообществе «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы сообщения указали, что рост девушки составляет 164 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые, волосы темно-русые. Особой приметой является шрам на большом пальце левой руки. Была одета в черный длинный пуховик, бежевые угги и цветной палантин.
Ранее волонтеры и полиция разыскали 14-летнего подростка, пропавшего в Бакале. Мальчик покинул дом без верхней одежды, в футболке и сланцах.
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