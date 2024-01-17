Долги экс-участника «Уральских пельменей» повесили на екатеринбурженку

17 января 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Нетиевский шутит, что сбой базы ФССП решил остановиться именно на нем Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Екатеринбурга получила уведомление о том, что у нее есть задолженность в 65 тысяч рублей. При этом письмо было предназначено не ей, а бывшему участнику «Уральских пельменей» Сергею Нетиевскому. «Два постановления от судебного пристава Кировского РОСП о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Я, конечно, сначала напряглась, увидев сумму долга по двум постановлениям — 65 563,33 рубля. Выдохнув, начала разбираться», — объяснила E1.RU Ольга. Позже выяснилось, что долги принадлежат Сергею Нетиевскому и к женщине попали по ошибке. Информация о задолженности за коммунальные платежи есть и на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП): там указано две суммы — 14 343 и 51 220 рублей. В разговоре с URA.RU Нетиевский рассказал, что долг уже погасил. «Не знаю, как так вышло, что именно мое имя попало под сбой системы. Наверное, город меня так любит», — шутит продюсер.

Жительница Екатеринбурга получила уведомление о том, что у нее есть задолженность в 65 тысяч рублей. При этом письмо было предназначено не ей, а бывшему участнику «Уральских пельменей» Сергею Нетиевскому. «Два постановления от судебного пристава Кировского РОСП о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Я, конечно, сначала напряглась, увидев сумму долга по двум постановлениям — 65 563,33 рубля. Выдохнув, начала разбираться», — объяснила E1.RU Ольга. Позже выяснилось, что долги принадлежат Сергею Нетиевскому и к женщине попали по ошибке. Информация о задолженности за коммунальные платежи есть и на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП): там указано две суммы — 14 343 и 51 220 рублей. В разговоре с URA.RU Нетиевский рассказал, что долг уже погасил. «Не знаю, как так вышло, что именно мое имя попало под сбой системы. Наверное, город меня так любит», — шутит продюсер.