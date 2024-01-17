17 января 2024

Глава депстроя ХМАО потребовал от мэров провести ревизию коммунальных объектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, вентиль, труба
Глава депстроя ХМАО дал мэрам муниципалитетов округа два дня на проведение ревизии Фото:

Глава депстроя Югры Матвей Каров обратился к руководителям муниципалитетов округа с требованием лично провести ревизию коммунальных объектов. К таким мерам чиновник призвал мэров после масштабной аварии на теплосетях в Березово (ХМАО). Информацию об этом опубликовали в telegram-канале окружного департамента строительства и ЖКХ.

«Анализируя инцидент, который случился после рождественских каникул на теплосетях в пгт. Березово, Матвей Каров обратился к властям муниципалитетов [с требованием] до 19 января лично провести ревизию на городских коммунальных объектах. До 1 февраля устранить все выявленные недочеты», — сообщили в публикации ведомства.

Также Каров пояснил, что на данный момент все коммунальные аварии на территории ХМАО устранены, а объекты теплоэнергетики работают в штатном режиме. Дополнительную безопасность обеспечивают 1409 резервных источников электроснабжения. По всей территории региона круглосуточно дежурят 422 аварийные бригады.

Ранее URA.RU писало о том, что в Березово (ХМАО) из-за аварии на сетях в 25-градусный мороз без тепла остались жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Директор депстроя Югры Матвей Каров с подчиненными вылетели в поселок, чтобы проконтролировать устранение коммунальной аварии.

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Глава депстроя Югры Матвей Каров обратился к руководителям муниципалитетов округа с требованием лично провести ревизию коммунальных объектов. К таким мерам чиновник призвал мэров после масштабной аварии на теплосетях в Березово (ХМАО). Информацию об этом опубликовали в telegram-канале окружного департамента строительства и ЖКХ. «Анализируя инцидент, который случился после рождественских каникул на теплосетях в пгт. Березово, Матвей Каров обратился к властям муниципалитетов [с требованием] до 19 января лично провести ревизию на городских коммунальных объектах. До 1 февраля устранить все выявленные недочеты», — сообщили в публикации ведомства. Также Каров пояснил, что на данный момент все коммунальные аварии на территории ХМАО устранены, а объекты теплоэнергетики работают в штатном режиме. Дополнительную безопасность обеспечивают 1409 резервных источников электроснабжения. По всей территории региона круглосуточно дежурят 422 аварийные бригады. Ранее URA.RU писало о том, что в Березово (ХМАО) из-за аварии на сетях в 25-градусный мороз без тепла остались жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Директор депстроя Югры Матвей Каров с подчиненными вылетели в поселок, чтобы проконтролировать устранение коммунальной аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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