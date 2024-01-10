Глава депстроя ХМАО вылетел в Березово для устранения коммунального ЧП

В Березово из-за аварии на сетях в 25-градусный мороз без тепла остались жилые дома и объекты жизнеобеспечения. Директор департамента строительства Матвей Каров с подчиненными вылетели в поселок, чтобы проконтролировать устранение коммунальной аварии. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного депстроя.
«Команда регионального депстроя во главе с директором Матвеем Каровым вылетает в Березово, чтобы проконтролировать устранение крупной коммунальной аварии, которая произошла накануне. В результате аварии на сетях без тепла в 25 градусный мороз в поселке остались жилые дома, а также объекты жизнеобеспечения, в числе которых больничный комплекс», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Администрация Березовского района уточнила, что с вечера 10 января в домах по улицам Первомайской, №№24,26,28; Ленина, №№50,52,45,43,48 и Лютова, №30 приостановлена подача тепла в жилых помещениях. Сотрудники УК и «Теплосети Березово» ведут работы по устранению отказа системы теплоснабжения. «Причина неисправности устанавливается, по предварительным данным, отказ системы теплоснабжения произошел из-за возникновения воздушной пробки. В настоящее время введен режим повышенной готовности», — сообщили власти муниципалитета в официальном паблике «Вконтакте».
Ранее URA.RU писало о коммунальных ЧП в Советском районе ХМАО. Прокурор округа Евгений Ботвинкин взял на контроль многочисленные аварии на теплосетях.
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