Фотограф из Свердловской области стал победителем всероссийского фотоконкурса

20 января 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Работа фотографа появится на выставке «Россия» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Фотографию Владимира Васецкого из Свердловской области признали одной из лучших среди 13 тысяч работ в рамках Национального фотоконкурса «Знание.Россия». Об этом рассказали представители Российского общества «Знание». «Работа Владимира Васецкого вошла в список лучших фотографий в направлении: мобильная связь (фотографии, снятые на камеру мобильного телефона). Работа свердловского фотографа „Дима Васецкий — будущая звезда Поднебесной“ появилась в номинации „Люди“» — следует из информации на сайте общества. Кроме того, в список номинаций вошли: «Архитектура и урбанистика», «Природа», «Искусство и спорт», «Наука и технологии», «Коллаборация с ИИ», а также «Выбор первых». Работы победителей конкурса на нескольких фотовыставках: в павильоне №57 «Россия — моя история» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» и на Всемирном фестивале молодежи 2024 в Сочи. «Национальный фотоконкурс „Знание.Россия“ был создан для того, чтобы через фотографии показать достижения нашей страны в науке, искусстве и спорте, величественные пейзажи и архитектуру, наш удивительный многонациональный народ и традиции», — сказал гендиректор организации Максим Древаль.

Фотографию Владимира Васецкого из Свердловской области признали одной из лучших среди 13 тысяч работ в рамках Национального фотоконкурса «Знание.Россия». Об этом рассказали представители Российского общества «Знание». «Работа Владимира Васецкого вошла в список лучших фотографий в направлении: мобильная связь (фотографии, снятые на камеру мобильного телефона). Работа свердловского фотографа „Дима Васецкий — будущая звезда Поднебесной“ появилась в номинации „Люди“» — следует из информации на сайте общества. Кроме того, в список номинаций вошли: «Архитектура и урбанистика», «Природа», «Искусство и спорт», «Наука и технологии», «Коллаборация с ИИ», а также «Выбор первых». Работы победителей конкурса на нескольких фотовыставках: в павильоне №57 «Россия — моя история» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» и на Всемирном фестивале молодежи 2024 в Сочи. «Национальный фотоконкурс „Знание.Россия“ был создан для того, чтобы через фотографии показать достижения нашей страны в науке, искусстве и спорте, величественные пейзажи и архитектуру, наш удивительный многонациональный народ и традиции», — сказал гендиректор организации Максим Древаль.