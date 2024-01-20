Происшествия ДТП В челябинском районе водитель наехал на дорожное ограждение и погиб. Фото 21 января 2024 в 15:59 Размер текста - 17 + Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Агаповском районе (Челябинская область) 21 января произошло смертельное ДТП. Мужчина наехал на дорожное ограждение и погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] 21 января в 14:00 на 194 километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“ [Агаповского района]. Водитель управляя автомобилем Chery A13, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате ДТП 50-летний мужчина скончался на месте. В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. Автомобиль Opel Astra, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Смертельная авария произошла 21 января днем Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области В Агаповском районе (Челябинская область) 21 января произошло смертельное ДТП. Мужчина наехал на дорожное ограждение и погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] 21 января в 14:00 на 194 километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“ [Агаповского района]. Водитель управляя автомобилем Chery A13, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате ДТП 50-летний мужчина скончался на месте. В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. Автомобиль Opel Astra, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям