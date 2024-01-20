В Агаповском районе (Челябинская область) 21 января произошло смертельное ДТП. Мужчина наехал на дорожное ограждение и погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«[ДТП произошло] 21 января в 14:00 на 194 километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“ [Агаповского района]. Водитель управляя автомобилем Chery A13, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате ДТП 50-летний мужчина скончался на месте.
В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. Автомобиль Opel Astra, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.
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