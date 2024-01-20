20 января 2024
19 января 2024

В челябинском районе водитель наехал на дорожное ограждение и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП Фото:

В Агаповском районе (Челябинская область) 21 января произошло смертельное ДТП. Мужчина наехал на дорожное ограждение и погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«[ДТП произошло] 21 января в 14:00 на 194 километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“ [Агаповского района]. Водитель управляя автомобилем Chery A13, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате ДТП 50-летний мужчина скончался на месте.

В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. Автомобиль Opel Astra, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.

Смертельная авария произошла 21 января днем
Смертельная авария произошла 21 января днем

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В Агаповском районе (Челябинская область) 21 января произошло смертельное ДТП. Мужчина наехал на дорожное ограждение и погиб, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «[ДТП произошло] 21 января в 14:00 на 194 километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“ [Агаповского района]. Водитель управляя автомобилем Chery A13, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на дорожное ограждение», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате ДТП 50-летний мужчина скончался на месте. В Брединском районе Челябинской области 20 января в ДТП погибла 54-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. Автомобиль Opel Astra, в котором она находилась, вынесло на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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