Государство конфисковало BMW X5 у челябинского водителя за пьяную езду

Житель Сосновского района (Челябинская область) лишился автомобиля BMW X5 за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом URA.RU 22 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Установлено, что в июле 2023 года около пяти часов утра 49-летний житель Сосновского района, ранее лишенный прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем BMW Х5, находясь в состоянии опьянения и передвигаясь по автодороге «Западный обход города Челябинска. При проверке документов он предъявил инспектору ГИБДД поддельное водительское удостоверение на свое имя», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В отношении мужчины было заведено уголовное дело, по которому Сосновский районный суд вынес приговор. Водителю назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Принадлежащий осужденному автомобиль BMW Х5 конфискован в пользу государства.
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