Государство конфисковало BMW X5 у челябинского водителя за пьяную езду

22 января 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Премиальный внедорожник стоимость в несколько миллионов конфискован в доход государства Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Сосновского района (Челябинская область) лишился автомобиля BMW X5 за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом URA.RU 22 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что в июле 2023 года около пяти часов утра 49-летний житель Сосновского района, ранее лишенный прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем BMW Х5, находясь в состоянии опьянения и передвигаясь по автодороге «Западный обход города Челябинска. При проверке документов он предъявил инспектору ГИБДД поддельное водительское удостоверение на свое имя», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отношении мужчины было заведено уголовное дело, по которому Сосновский районный суд вынес приговор. Водителю назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Принадлежащий осужденному автомобиль BMW Х5 конфискован в пользу государства.

Житель Сосновского района (Челябинская область) лишился автомобиля BMW X5 за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом URA.RU 22 января сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Установлено, что в июле 2023 года около пяти часов утра 49-летний житель Сосновского района, ранее лишенный прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем BMW Х5, находясь в состоянии опьянения и передвигаясь по автодороге «Западный обход города Челябинска. При проверке документов он предъявил инспектору ГИБДД поддельное водительское удостоверение на свое имя», — уточнили в пресс-службе ведомства. В отношении мужчины было заведено уголовное дело, по которому Сосновский районный суд вынес приговор. Водителю назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Принадлежащий осужденному автомобиль BMW Х5 конфискован в пользу государства.