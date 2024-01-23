Свердловский врач, обвиненный в педофилии, отсудил шесть миллионов у Минфина РФ

Экс-заведующий реанимацией 40-й больницы Екатеринбурга Владимир Громов отсудил у Министерства финансов России 6,6 миллиона рублей за незаконное обвинение в педофилии. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
«Суд взыскал с Минфина РФ в пользу оправданного неполученную заработную плату в размере 3 111 972 рубля 95 копеек, расходы за оказание юридической помощи защитниками — 1 925 000 рублей, процессуальные издержки — 147 000 рублей. Всего 6 633 336 рублей 97 копеек», — пояснили в ведомстве.
Ранее Сысертский районный суд признал Громова виновным и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, врач показывал половые органы маленьким девочкам в поселке Исток. Защита уверяла, что из-за болезни Громову необходимо было справить малую нужду. И именно во время этого процесса его заметили дети и рассказали взрослым. В поддержку Владимира Громова также была запущена петиция. Его защищали более 200 медиков со всей страны, в том числе Денис Проценко, главврач московской «Коммунарки».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.