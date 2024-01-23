23 января 2024

Сургутянин без ноги и руки записал ролик для сына после налета украинских дронов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина находится в госпитале после серьезного ранения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после того, как дроны Вооруженных сил Украины уничтожили машину, в которой он ехал. На кадрах он рассказал, что очень ранен, так как ему оторвало руку и ногу.

«Боец отряда „Аксай“ казачьей бригады „Дон“ с позывным „Сибирь“ записал видео после налета дронов. Он серьезно ранен. На фото то, что осталось от машины, из которой удалось выскочить парням», — написано в telegram-канале «ЮграZАлентой». В результате удара он потерял ногу и руку, поэтому записал видео, в котором по казачьей традиции обратился к сыну.

Сейчас мужчина вместе с еще двумя бойцами «Шкодой» и «Макаром», с которыми он ехал в машине, находятся в госпитале. Как рассказали герои, они возвращались с боевого задания, когда их ударил украинский дрон западного производства — «Баба-Яга». Он дополнил, что в машину попала мина 82-мм. Этим видеороликом воспользовались враги, как доказательством перемоги, а также распространили его по своим каналам.

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Военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после того, как дроны Вооруженных сил Украины уничтожили машину, в которой он ехал. На кадрах он рассказал, что очень ранен, так как ему оторвало руку и ногу. «Боец отряда „Аксай“ казачьей бригады „Дон“ с позывным „Сибирь“ записал видео после налета дронов. Он серьезно ранен. На фото то, что осталось от машины, из которой удалось выскочить парням», — написано в telegram-канале «ЮграZАлентой». В результате удара он потерял ногу и руку, поэтому записал видео, в котором по казачьей традиции обратился к сыну. Сейчас мужчина вместе с еще двумя бойцами «Шкодой» и «Макаром», с которыми он ехал в машине, находятся в госпитале. Как рассказали герои, они возвращались с боевого задания, когда их ударил украинский дрон западного производства — «Баба-Яга». Он дополнил, что в машину попала мина 82-мм. Этим видеороликом воспользовались враги, как доказательством перемоги, а также распространили его по своим каналам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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