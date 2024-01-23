Военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после того, как дроны Вооруженных сил Украины уничтожили машину, в которой он ехал. На кадрах он рассказал, что очень ранен, так как ему оторвало руку и ногу.
«Боец отряда „Аксай“ казачьей бригады „Дон“ с позывным „Сибирь“ записал видео после налета дронов. Он серьезно ранен. На фото то, что осталось от машины, из которой удалось выскочить парням», — написано в telegram-канале «ЮграZАлентой». В результате удара он потерял ногу и руку, поэтому записал видео, в котором по казачьей традиции обратился к сыну.
Сейчас мужчина вместе с еще двумя бойцами «Шкодой» и «Макаром», с которыми он ехал в машине, находятся в госпитале. Как рассказали герои, они возвращались с боевого задания, когда их ударил украинский дрон западного производства — «Баба-Яга». Он дополнил, что в машину попала мина 82-мм. Этим видеороликом воспользовались враги, как доказательством перемоги, а также распространили его по своим каналам.
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