За 2023 год полицейские зафиксировали 124 преступления, совершенных подростками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) увеличилось количество преступлений, которые совершают подростки. За 2023 год полицейские зафиксировали 124 противоправных действий. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Начальник свердловского главка Александр Мешков посетил с рабочим визитом нижнетагильский гарнизон полиции, где поучаствовал в совещании по итогам оперативно-служебной деятельности в 2023 году. В мероприятии также участвовали глава гарнизона Ибрагим Абдулкадыров, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководитель местного ФСБ Константин Щапов, председатель городской думы Вадим Раудштэйн, коллеги из прокуратуры, Росгвардии, суда и другие почетные гости.

«В гарнизоне полиции Нижнего Тагила, разумеется, есть и проблемные вопросы, которые предстоит решать в текущем году. Среди них: рост противоправных действий несовершеннолетних — 124 факта. Не может не вызывать тревогу количество ДТП, они увеличились с 230 до 328. Травмы получили 437 граждан, в том числе 55 детей. В авариях погибли 16 человек», — рассказал Горелых. 660 человек стали жертвами мошенников.

Раскрываемость преступлений выросла на 15,6%. «Наметилась положительная динамика по выявлению противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Выявлено 8 криминальных эпизодов, совершенных в составе организованных групп, а также 5 фактов притоносодержания. Улучшены показатели по борьбе с экономическими нарушениями. Задокументировано 29 фактов коррупционной направленности. Улучшилась обстановка в общественных местах. Расследовано и направлено в суды 1061 уголовное дело», — добавил Горелых. Число зарегистрированных преступлений снизилось на 5,4%, а особо тяжких — на 5%.

«Одним из важных положительных моментов в деятельности полиции Нижнего Тагила стало внедрение в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса „Хроматэк — Кристалл 5000“. Это современное оборудование, установленное осенью прошлого года, позволяет производить экспертизы и исследования всех видов наркотиков, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров. До этого все территориальные ОВД севера области, включая Нижний Тагил, возили на экспертизу вещдоки в Екатеринбург, что значительно влияло на оперативность исследований. Полковник Абдулкадыров поблагодарил от лица 12 территориальных ОВД генерала Мешкова за помощь в решении этой злободневной проблемы», — резюмировал полковник Горелых

В конце совещания Мешков поставил задачи по активизации борьбы с наркотрафиком, незаконной миграцией, преступлениями несовершеннолетних и в сфере IT-технологий. Кроме того, полицейским поставят задачи по обеспечению порядка во время президентских выборов, которые пройдут в марте.