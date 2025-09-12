Тагильский танк уничтожил одну из главных угроз на СВО. Видео

Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил украинский пункт управления дронами на СВО
Танк Т-90М «Прорыв», который собирают в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), уничтожил вражеский пункт управления БПЛА в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители завода.

«Таким образом танки превентивно борются с одной из главных угроз СВО — беспилотниками-камикадзе. FPV-дроны противника не взлетят, если их операторы уничтожены», — следует из поста в telegram-канале УВЗ. В пункт управления танк попал с закрытой огневой позиции.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для российских военных. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Технику отправляют на фронт регулярно.

