Танк Т-90М «Прорыв», который собирают в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), уничтожил вражеский пункт управления БПЛА в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители завода.
«Таким образом танки превентивно борются с одной из главных угроз СВО — беспилотниками-камикадзе. FPV-дроны противника не взлетят, если их операторы уничтожены», — следует из поста в telegram-канале УВЗ. В пункт управления танк попал с закрытой огневой позиции.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для российских военных. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков. Технику отправляют на фронт регулярно.
