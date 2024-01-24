24 января 2024

Подозреваемых в убийстве мужчины из Первоуральска отпустили после допроса. Фото

Первоуральцев, которые довели до дома избитого мужчину, отпустили после допроса
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Двух подозреваемых отпустили после прохождения детектора лжи (архивное фото) Фото:

Двух молодых людей в крови, которые помогли избитому на остановке жителю Первоуральска (Свердловская область) добраться до дома, где он скончался через пару часов от полученных травм, отпустили после допроса на детекторе лжи. Об этом URA.RU сообщил очевидец произошедшего.

«Задерживали двух молодых людей по подозрению. Они были в крови убитого, видимо, помогали ему встать и дойти до дома. После допроса на детекторе лжи их отпустили», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец.

Происшествие случилось на остановке общественного транспорта около ТЦ «Марс» 19 января. Неизвестные напали на 45-летнего Павла, который смог добраться до дома со сломанными ребрами и ножевыми ранениями. От полученных травм мужчина скончался через пару часов. Следственный комитет расследует дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Остановка, где произошла потасовка
Остановка, где произошла потасовка
Фото:
Предположительно, именно тут избили и ранили погибшего Павла
Предположительно, именно тут избили и ранили погибшего Павла
Фото:

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Двух молодых людей в крови, которые помогли избитому на остановке жителю Первоуральска (Свердловская область) добраться до дома, где он скончался через пару часов от полученных травм, отпустили после допроса на детекторе лжи. Об этом URA.RU сообщил очевидец произошедшего. «Задерживали двух молодых людей по подозрению. Они были в крови убитого, видимо, помогали ему встать и дойти до дома. После допроса на детекторе лжи их отпустили», — рассказал корреспонденту URA.RU очевидец. Происшествие случилось на остановке общественного транспорта около ТЦ «Марс» 19 января. Неизвестные напали на 45-летнего Павла, который смог добраться до дома со сломанными ребрами и ножевыми ранениями. От полученных травм мужчина скончался через пару часов. Следственный комитет расследует дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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