Shot: банда турчанок похитила из квартир русских 1,5 миллиона рублей

В Мерсине (Турция) банда местных девушек обворовала более 50 квартир, в которых жили русские. Их несколько раз задерживали, а затем отпускали. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Девушки сначала выслеживали своих жертв, а когда те уходили из дома, вскрывали двери отмычками и забирали драгоценности и деньги. Кражи происходили под покровительством сотрудников персонала», — передает Shot слова пострадавшего. Отмечается, что всего девушки ограбили 50 квартир. Сумма убытков — более 1,5 миллиона рублей.
Кражи начались еще в мае 2023 года. Отмечается, что пострадавшие несколько раз писали заявление в полицию. Девушек неоднократно задерживали, однако потом отпускали. Те после освобождения шли снова грабить квартиры. Почему их интересуют только дома русских, неизвестно.
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