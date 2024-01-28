Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении»

28 января 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Армения остается верна мирному процессу, заявил Никол Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Такое развитие событий возможно в случае, если процесс подписания мирного договора будет затягиваться. «Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении», — передает слова Пашиняна РИА Новости. Он добавил, что такой вариант возможен, если процесс подписания мирного договора затянется. Пашинян заявил об этом в своем выступлении, посвященном Дню армии. Он подчеркнул, что Армения остается преданной мирному процессу и не отступит от него. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной угрозе вторжения Азербайджана в Армению в октябре 2023 года. Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при соблюдении безопасности армянского населения. В конце 2023 года Азербайджан предложил пять основных принципов мирного договора , приближая страны к завершению территориального конфликта, передает Pravda.Ru. Также азербайджанские власти заявили о готовности отразить любую угрозу Армении и продолжить развитие своей армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Такое развитие событий возможно в случае, если процесс подписания мирного договора будет затягиваться. «Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении», — передает слова Пашиняна РИА Новости. Он добавил, что такой вариант возможен, если процесс подписания мирного договора затянется. Пашинян заявил об этом в своем выступлении, посвященном Дню армии. Он подчеркнул, что Армения остается преданной мирному процессу и не отступит от него. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной угрозе вторжения Азербайджана в Армению в октябре 2023 года. Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при соблюдении безопасности армянского населения. В конце 2023 года Азербайджан предложил пять основных принципов мирного договора, приближая страны к завершению территориального конфликта, передает Pravda.Ru. Также азербайджанские власти заявили о готовности отразить любую угрозу Армении и продолжить развитие своей армии.