28 января 2024

Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении»

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Армения остается верна мирному процессу, заявил Никол Пашинян Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Такое развитие событий возможно в случае, если процесс подписания мирного договора будет затягиваться.

«Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении», — передает слова Пашиняна РИА Новости. Он добавил, что такой вариант возможен, если процесс подписания мирного договора затянется.

Пашинян заявил об этом в своем выступлении, посвященном Дню армии. Он подчеркнул, что Армения остается преданной мирному процессу и не отступит от него.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной угрозе вторжения Азербайджана в Армению в октябре 2023 года. Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при соблюдении безопасности армянского населения. В конце 2023 года Азербайджан предложил пять основных принципов мирного договора, приближая страны к завершению территориального конфликта, передает Pravda.Ru. Также азербайджанские власти заявили о готовности отразить любую угрозу Армении и продолжить развитие своей армии.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Такое развитие событий возможно в случае, если процесс подписания мирного договора будет затягиваться. «Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении», — передает слова Пашиняна РИА Новости. Он добавил, что такой вариант возможен, если процесс подписания мирного договора затянется. Пашинян заявил об этом в своем выступлении, посвященном Дню армии. Он подчеркнул, что Армения остается преданной мирному процессу и не отступит от него. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной угрозе вторжения Азербайджана в Армению в октябре 2023 года. Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при соблюдении безопасности армянского населения. В конце 2023 года Азербайджан предложил пять основных принципов мирного договора, приближая страны к завершению территориального конфликта, передает Pravda.Ru. Также азербайджанские власти заявили о готовности отразить любую угрозу Армении и продолжить развитие своей армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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