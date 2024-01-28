Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Такое развитие событий возможно в случае, если процесс подписания мирного договора будет затягиваться.
«Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении», — передает слова Пашиняна РИА Новости. Он добавил, что такой вариант возможен, если процесс подписания мирного договора затянется.
Пашинян заявил об этом в своем выступлении, посвященном Дню армии. Он подчеркнул, что Армения остается преданной мирному процессу и не отступит от него.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной угрозе вторжения Азербайджана в Армению в октябре 2023 года. Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при соблюдении безопасности армянского населения. В конце 2023 года Азербайджан предложил пять основных принципов мирного договора, приближая страны к завершению территориального конфликта, передает Pravda.Ru. Также азербайджанские власти заявили о готовности отразить любую угрозу Армении и продолжить развитие своей армии.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Такое развитие событий возможно в случае, если процесс подписания мирного договора будет затягиваться. «Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении», — передает слова Пашиняна РИА Новости. Он добавил, что такой вариант возможен, если процесс подписания мирного договора затянется. Пашинян заявил об этом в своем выступлении, посвященном Дню армии. Он подчеркнул, что Армения остается преданной мирному процессу и не отступит от него. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной угрозе вторжения Азербайджана в Армению в октябре 2023 года. Никол Пашинян заявил, что страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при соблюдении безопасности армянского населения. В конце 2023 года Азербайджан предложил пять основных принципов мирного договора, приближая страны к завершению территориального конфликта, передает Pravda.Ru. Также азербайджанские власти заявили о готовности отразить любую угрозу Армении и продолжить развитие своей армии.