Песков: Армения и Азербайджан движутся в сторону подписания мирного договора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что Москва поддержит подписание мирного договора Баку и Еревана Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан активно движутся в сторону подписания мирного договора. В Кремле надеются, что произойдет это в ближайшее время. Об этом Песков заявил в ходе конференц-колла.

«Такие встречи, в частности неформальный саммит СНГ представляет хорошую возможность для кратких контактов „на ногах“. Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации [мирного договора]. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время и не в ущерб качеству», — сообщил официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Песков добавил, что в Кремле видят «наличие политической воли» у Баку и Еревана для заключения мирного договора. Москва поддержит это решение.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан активно движутся в сторону подписания мирного договора. В Кремле надеются, что произойдет это в ближайшее время. Об этом Песков заявил в ходе конференц-колла. «Такие встречи, в частности неформальный саммит СНГ представляет хорошую возможность для кратких контактов „на ногах“. Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации [мирного договора]. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время и не в ущерб качеству», — сообщил официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что в Кремле видят «наличие политической воли» у Баку и Еревана для заключения мирного договора. Москва поддержит это решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...