Песков: Армения и Азербайджан движутся в сторону подписания мирного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан активно движутся в сторону подписания мирного договора. В Кремле надеются, что произойдет это в ближайшее время. Об этом Песков заявил в ходе конференц-колла.
«Такие встречи, в частности неформальный саммит СНГ представляет хорошую возможность для кратких контактов „на ногах“. Мы действительно констатируем, что страны движутся в сторону финализации [мирного договора]. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время и не в ущерб качеству», — сообщил официальный представитель Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков добавил, что в Кремле видят «наличие политической воли» у Баку и Еревана для заключения мирного договора. Москва поддержит это решение.
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