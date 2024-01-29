В Екатеринбурге двухлетняя девочка умерла от удара током

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Погорельцы из Дивного. Нижневартовск, розетка, провода, плохой ремонт
Неосторожность родителей привела к гибели ребенка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге от удара током скончалась двухлетняя девочка, пока мать была на работе. 34-летний отец семейства на момент происшествия спал дома. Проснувшись, он увидел младшую дочку без сознания и отвез ее в магазин «Магнит» на работу к супруге.

«Мужчина рассказал, что уснул, оставив без присмотра детей двух, шести и семи лет. Когда он проснулся, младшая лежала у стены без сознания. Отец привез ребенка в магазин к матери, где девочка скончалась», — сообщают в telegram-канале «Сапа».

По предварительной информации, двухлетняя девочка, играя, залезла рукой в дырку в стене, где родители собирались установить розетку. Прикоснувшись к оголенным проводам, малышка получила смертельный удар током.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге от удара током скончалась двухлетняя девочка, пока мать была на работе. 34-летний отец семейства на момент происшествия спал дома. Проснувшись, он увидел младшую дочку без сознания и отвез ее в магазин «Магнит» на работу к супруге. «Мужчина рассказал, что уснул, оставив без присмотра детей двух, шести и семи лет. Когда он проснулся, младшая лежала у стены без сознания. Отец привез ребенка в магазин к матери, где девочка скончалась», — сообщают в telegram-канале «Сапа». По предварительной информации, двухлетняя девочка, играя, залезла рукой в дырку в стене, где родители собирались установить розетку. Прикоснувшись к оголенным проводам, малышка получила смертельный удар током. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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