28 января 2024
27 января 2024

Губернатор ХМАО позвонила бойцу, получившему ранение в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Наталья Комарова позвонила бойцу из Сургута, который остался без ноги и руки после атаки украинскими дронами Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова позвонила военнослужащему из Сургута с позывным «Сибирь», которому оторвало ногу и руку после атаки дронами ВСУ. Бойцу оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя. Об этом Комарова сообщила в своем telegram-канале.

«Вчера позвонила нашему земляку — военнослужащему-добровольцу с позывным „Сибирь“. Владимир из Сургута. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя, куда он поступил с тяжелыми ранениями в результате атаки вражеских беспилотников на автомобиль, в котором он передвигался», — написала Комарова.

Раненного военнослужащего также навестили добровольцы и передали ему необходимые вещи. «По моей просьбе добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса навестили Владимира, пожелали скорейшего выздоровления, передали весточку от земляков, необходимые вещи», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после налета украинских дронов. В результате удара он потерял ногу и руку.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова позвонила военнослужащему из Сургута с позывным «Сибирь», которому оторвало ногу и руку после атаки дронами ВСУ. Бойцу оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя. Об этом Комарова сообщила в своем telegram-канале. «Вчера позвонила нашему земляку — военнослужащему-добровольцу с позывным „Сибирь“. Владимир из Сургута. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя, куда он поступил с тяжелыми ранениями в результате атаки вражеских беспилотников на автомобиль, в котором он передвигался», — написала Комарова. Раненного военнослужащего также навестили добровольцы и передали ему необходимые вещи. «По моей просьбе добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса навестили Владимира, пожелали скорейшего выздоровления, передали весточку от земляков, необходимые вещи», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после налета украинских дронов. В результате удара он потерял ногу и руку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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