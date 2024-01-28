Губернатор ХМАО позвонила бойцу, получившему ранение в зоне СВО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова позвонила военнослужащему из Сургута с позывным «Сибирь», которому оторвало ногу и руку после атаки дронами ВСУ. Бойцу оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя. Об этом Комарова сообщила в своем telegram-канале.
«Вчера позвонила нашему земляку — военнослужащему-добровольцу с позывным „Сибирь“. Владимир из Сургута. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя, куда он поступил с тяжелыми ранениями в результате атаки вражеских беспилотников на автомобиль, в котором он передвигался», — написала Комарова.
Раненного военнослужащего также навестили добровольцы и передали ему необходимые вещи. «По моей просьбе добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса навестили Владимира, пожелали скорейшего выздоровления, передали весточку от земляков, необходимые вещи», — добавила Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после налета украинских дронов. В результате удара он потерял ногу и руку.
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