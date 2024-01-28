Губернатор ХМАО позвонила бойцу, получившему ранение в зоне СВО

29 января 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова позвонила бойцу из Сургута, который остался без ноги и руки после атаки украинскими дронами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова позвонила военнослужащему из Сургута с позывным «Сибирь», которому оторвало ногу и руку после атаки дронами ВСУ. Бойцу оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя. Об этом Комарова сообщила в своем telegram-канале.



«Вчера позвонила нашему земляку — военнослужащему-добровольцу с позывным „Сибирь“. Владимир из Сургута. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя, куда он поступил с тяжелыми ранениями в результате атаки вражеских беспилотников на автомобиль, в котором он передвигался», — написала Комарова.



Раненного военнослужащего также навестили добровольцы и передали ему необходимые вещи. «По моей просьбе добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса навестили Владимира, пожелали скорейшего выздоровления, передали весточку от земляков, необходимые вещи», — добавила Комарова.



Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после налета украинских дронов. В результате удара он потерял ногу и руку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова позвонила военнослужащему из Сургута с позывным «Сибирь», которому оторвало ногу и руку после атаки дронами ВСУ. Бойцу оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя. Об этом Комарова сообщила в своем telegram-канале. «Вчера позвонила нашему земляку — военнослужащему-добровольцу с позывным „Сибирь“. Владимир из Сургута. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в госпитале Севастополя, куда он поступил с тяжелыми ранениями в результате атаки вражеских беспилотников на автомобиль, в котором он передвигался», — написала Комарова. Раненного военнослужащего также навестили добровольцы и передали ему необходимые вещи. «По моей просьбе добровольцы Гуманитарного добровольческого корпуса навестили Владимира, пожелали скорейшего выздоровления, передали весточку от земляков, необходимые вещи», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий сургутянин с позывным «Сибирь» записал видеообращение для сына сразу после налета украинских дронов. В результате удара он потерял ногу и руку.