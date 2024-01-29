Пермские бизнесмены массово скупают пункты выдачи заказов Wildberries и Ozon

В Перми вырос спрос на покупку пунктов выдачи заказов Wildberries и Ozon на 5%

30 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

При покупке ПВЗ покупатель получает помещение, оборудование и контракт с маркетплейсом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае инвесторы стали чаще интересоваться покупкой пунктов выдачи заказов, приобретенных на маркетплейсах. В 2023 году доля спроса на эту категорию бизнеса составила 21%,что сделало ее самой востребованной на сайте объявлений, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито». «По итогам 2023 года тройку самых крупных категорий в общей структуре спроса в Пермском крае составили ПВЗ (21%), предприятия общественного питания (18%), а также сфера услуг (8%). Интерес к пунктам выдачи заказов за год увеличился на 6%», — говорится в сообщении. На сайте объявлений «Авито» на продажу выставлены пункты выдачи заказов таких маркетплейсов как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Уточняется, что причина популярности ПВЗ связана с увеличением объема онлайн-продаж. Также открывать их выгодно за счет того, что инвестор получает готовый бизнес, и ему не нужно отдельно заключать контракты с маркетплейсами. «Это гарантирует стабильный поток клиентов и возможность выйти на окупаемость и прибыль», — отметил руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский. Ранее URA.RU рассказало, что Wildberries собирается построить логистический центр в Пермском крае. Для этой цели компания выкупила земельный участок площадью 30 га на Нестюковском тракте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае инвесторы стали чаще интересоваться покупкой пунктов выдачи заказов, приобретенных на маркетплейсах. В 2023 году доля спроса на эту категорию бизнеса составила 21%,что сделало ее самой востребованной на сайте объявлений, рассказали URA.RU в пресс-службе «Авито». «По итогам 2023 года тройку самых крупных категорий в общей структуре спроса в Пермском крае составили ПВЗ (21%), предприятия общественного питания (18%), а также сфера услуг (8%). Интерес к пунктам выдачи заказов за год увеличился на 6%», — говорится в сообщении. На сайте объявлений «Авито» на продажу выставлены пункты выдачи заказов таких маркетплейсов как Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Уточняется, что причина популярности ПВЗ связана с увеличением объема онлайн-продаж. Также открывать их выгодно за счет того, что инвестор получает готовый бизнес, и ему не нужно отдельно заключать контракты с маркетплейсами. «Это гарантирует стабильный поток клиентов и возможность выйти на окупаемость и прибыль», — отметил руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито Илья Дудковский. Ранее URA.RU рассказало, что Wildberries собирается построить логистический центр в Пермском крае. Для этой цели компания выкупила земельный участок площадью 30 га на Нестюковском тракте.