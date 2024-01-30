В экстренных службах объяснили, из-за чего упал Ил-76 с пленными

Попадание элементов ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области
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Самолет из Китая на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Рощино". Тюмень, рощино, ил-76
Ил-76 разбился из-за попадания украинской ракеты Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ разбился в Белгородской области из-за поражающих элементов украинской ракеты, повредивших двигатели. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Попадание поражающих элементов украинской ракеты <…> привело к полной потере управления», — рассказали в экстренных службах, передает РИА Новости. Отмечается, что элементы повредили двигатели воздушного судна.

Ранее сообщалось, что данные, полученные с черных ящиков, которые извлекли из разбившегося самолета Ил-76, свидетельствуют о том, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Отмечалось, что данные продолжают анализировать, передает MK.RU.

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Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ разбился в Белгородской области из-за поражающих элементов украинской ракеты, повредивших двигатели. Об этом сообщили в экстренных службах. «Попадание поражающих элементов украинской ракеты <…> привело к полной потере управления», — рассказали в экстренных службах, передает РИА Новости. Отмечается, что элементы повредили двигатели воздушного судна. Ранее сообщалось, что данные, полученные с черных ящиков, которые извлекли из разбившегося самолета Ил-76, свидетельствуют о том, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Отмечалось, что данные продолжают анализировать, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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