В экстренных службах объяснили, из-за чего упал Ил-76 с пленными

Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ разбился в Белгородской области из-за поражающих элементов украинской ракеты, повредивших двигатели. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Попадание поражающих элементов украинской ракеты <…> привело к полной потере управления», — рассказали в экстренных службах, передает РИА Новости. Отмечается, что элементы повредили двигатели воздушного судна.
Ранее сообщалось, что данные, полученные с черных ящиков, которые извлекли из разбившегося самолета Ил-76, свидетельствуют о том, что самолет подвергся внешнему воздействию, то есть был сбит в воздухе. Отмечалось, что данные продолжают анализировать, передает
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