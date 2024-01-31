Стало известно, сколько свердловчан вернулись из украинского плена

В списке из 195 военнопленных, которых Украина вернула России, оказались пять бойцов из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Один военный находится в тяжелом состоянии, чем остальные. Бойцам будет оказана вся необходимая помощь», — отметила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену погибших солдат и военнопленных солдат. После крушение самолета Ил-76 под Белгородом, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Но в ГУР Украины заявили, что, несмотря на трагедию, готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.
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