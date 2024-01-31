Стало известно, сколько свердловчан вернулись из украинского плена

Среди 195 пленных, которых Киев передал Москве, оказались пятеро свердловчан
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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Пятерых свердловский военных вернули из украинского плена (Архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В списке из 195 военнопленных, которых Украина вернула России, оказались пять бойцов из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Один военный находится в тяжелом состоянии, чем остальные. Бойцам будет оказана вся необходимая помощь», — отметила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену погибших солдат и военнопленных солдат. После крушение самолета Ил-76 под Белгородом, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Но в ГУР Украины заявили, что, несмотря на трагедию, готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.

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В списке из 195 военнопленных, которых Украина вернула России, оказались пять бойцов из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Один военный находится в тяжелом состоянии, чем остальные. Бойцам будет оказана вся необходимая помощь», — отметила омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Украина и Россия периодически проводят мероприятия по обмену погибших солдат и военнопленных солдат. После крушение самолета Ил-76 под Белгородом, мероприятия такого характера оказались под угрозой. Но в ГУР Украины заявили, что, несмотря на трагедию, готовы продолжать обмениваться военнопленными с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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