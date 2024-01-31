В Челябинске стали продавать больше однокомнатных квартир. Инфографика

В Челябинске на продажу выставлено 39,7% однушек на вторичном рынке

31 января 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке составляет 94 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в декабре 2023 года на вторичном рынке на продажу было выставлено 556 или 39,7% однокомнатных квартир. Большинство из них расположено в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (39,7%) в количестве 556 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 518 квартир (37,0%). Количество трехкомнатных объектов составило 284 квартиры (20,3%)», — сообщили в ведомстве. В целом за декабрь 2023 года объем предложения уменьшился на 758 квартир. В городе на продажу выставлена 1401 квартира на вторичном рынке. В сравнении с ноябрем удельная цена предложения выросла на 3085 рублей за квадратный метр. В последнем месяце 2023 года стоимость квартир на вторичном рынке составила 94 тысячи рублей за квадратный метр. В Челябинске в декабре 2023 года на продажу было выставлено больше всего однокомнатных квартир Скрин: АН «Этажи»

В Челябинске в декабре 2023 года на вторичном рынке на продажу было выставлено 556 или 39,7% однокомнатных квартир. Большинство из них расположено в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (39,7%) в количестве 556 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 518 квартир (37,0%). Количество трехкомнатных объектов составило 284 квартиры (20,3%)», — сообщили в ведомстве. В целом за декабрь 2023 года объем предложения уменьшился на 758 квартир. В городе на продажу выставлена 1401 квартира на вторичном рынке. В сравнении с ноябрем удельная цена предложения выросла на 3085 рублей за квадратный метр. В последнем месяце 2023 года стоимость квартир на вторичном рынке составила 94 тысячи рублей за квадратный метр.