В Челябинске в декабре 2023 года на вторичном рынке на продажу было выставлено 556 или 39,7% однокомнатных квартир. Большинство из них расположено в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».
«На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (39,7%) в количестве 556 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 518 квартир (37,0%). Количество трехкомнатных объектов составило 284 квартиры (20,3%)», — сообщили в ведомстве.
В целом за декабрь 2023 года объем предложения уменьшился на 758 квартир. В городе на продажу выставлена 1401 квартира на вторичном рынке. В сравнении с ноябрем удельная цена предложения выросла на 3085 рублей за квадратный метр. В последнем месяце 2023 года стоимость квартир на вторичном рынке составила 94 тысячи рублей за квадратный метр.
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