В Челябинске стали продавать больше однокомнатных квартир. Инфографика

В Челябинске на продажу выставлено 39,7% однушек на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ключ. Челябинск, дверь, замок, комната, ключ, недвижимость, жилье, ключи, квартира, ипотека
Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке составляет 94 тысячи рублей Фото:

В Челябинске в декабре 2023 года на вторичном рынке на продажу было выставлено 556 или 39,7% однокомнатных квартир. Большинство из них расположено в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (39,7%) в количестве 556 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 518 квартир (37,0%). Количество трехкомнатных объектов составило 284 квартиры (20,3%)», — сообщили в ведомстве.

В целом за декабрь 2023 года объем предложения уменьшился на 758 квартир. В городе на продажу выставлена 1401 квартира на вторичном рынке. В сравнении с ноябрем удельная цена предложения выросла на 3085 рублей за квадратный метр. В последнем месяце 2023 года стоимость квартир на вторичном рынке составила 94 тысячи рублей за квадратный метр.

В Челябинске в декабре 2023 года на продажу было выставлено больше всего однокомнатных квартир
В Челябинске в декабре 2023 года на продажу было выставлено больше всего однокомнатных квартир

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в декабре 2023 года на вторичном рынке на продажу было выставлено 556 или 39,7% однокомнатных квартир. Большинство из них расположено в Курчатовском районе, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «На вторичном рынке в Челябинске наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (39,7%) в количестве 556 объектов. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 518 квартир (37,0%). Количество трехкомнатных объектов составило 284 квартиры (20,3%)», — сообщили в ведомстве. В целом за декабрь 2023 года объем предложения уменьшился на 758 квартир. В городе на продажу выставлена 1401 квартира на вторичном рынке. В сравнении с ноябрем удельная цена предложения выросла на 3085 рублей за квадратный метр. В последнем месяце 2023 года стоимость квартир на вторичном рынке составила 94 тысячи рублей за квадратный метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...