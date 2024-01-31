Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов

По словам Путина, достижение технологического суверенитета в плане медицинского оборудования — это важная задача
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна за счет своего производства изготавливает 75% жизненно важных препаратов. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.
«75% жизненно важных препаратов в РФ мы обеспечиваем за счет собственного производства», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также одной из важных задач для России он назвал достижение технологического суверенитета в плане оборудования для медицинских учреждений. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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