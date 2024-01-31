Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов

Россия за счет собственного производства изготавливает 75% важных препаратов

31 января 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

По словам Путина, достижение технологического суверенитета в плане медицинского оборудования — это важная задача Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна за счет своего производства изготавливает 75% жизненно важных препаратов. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «75% жизненно важных препаратов в РФ мы обеспечиваем за счет собственного производства», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также одной из важных задач для России он назвал достижение технологического суверенитета в плане оборудования для медицинских учреждений. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна за счет своего производства изготавливает 75% жизненно важных препаратов. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «75% жизненно важных препаратов в РФ мы обеспечиваем за счет собственного производства», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также одной из важных задач для России он назвал достижение технологического суверенитета в плане оборудования для медицинских учреждений. Его слова приводит корреспондент URA.RU.