Путин рассказал о производстве жизненно важных препаратов

Россия за счет собственного производства изготавливает 75% важных препаратов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, название тега
По словам Путина, достижение технологического суверенитета в плане медицинского оборудования — это важная задача Фото:
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Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна за счет своего производства изготавливает 75% жизненно важных препаратов. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.

«75% жизненно важных препаратов в РФ мы обеспечиваем за счет собственного производства», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также одной из важных задач для России он назвал достижение технологического суверенитета в плане оборудования для медицинских учреждений. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин отметил, что страна за счет своего производства изготавливает 75% жизненно важных препаратов. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «75% жизненно важных препаратов в РФ мы обеспечиваем за счет собственного производства», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также одной из важных задач для России он назвал достижение технологического суверенитета в плане оборудования для медицинских учреждений. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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