31 января 2024

Старейший депутат думы ХМАО рассказал о своей роли в новогодней комедии для онлайн-кинотеатра. Видео

Вице-спикер думы ХМАО Айпин сыграл главу стойбища в фильме «Уралочка»
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Презентация собрания сочинений писателя Еремея Айпина, депутат Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, айпин еремей
Еремей Айпин сыграл роль главы оленеводческого стойбища в комедии «Уралочка»

Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин сыграл роль главы оленеводческого стойбища в новогодней комедии «Уралочка», которую покажет онлайн-кинотеатр START. Съемки прошли накануне в Ханты-Мансийске.

«Я играю или проживаю роль главы семейства лесного поселения оленеводческого стойбища. Я бы даже сказал, что не играю, а живу в своей среде, в своем кругу, на своей земле. Чувствую себя всегда как дома», — рассказал Айпин в видео, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта.

Также в массовых сценах комедии приняли участие 30 жителей Ханты-Мансийска. Эпизоды снимали в городском аэропорту в течение трех ночей.

Режиссер «Уралочки» Михаил Расходников предложил эпизодическую роль Еремею Айпину, когда прочел его книги. Расходникова восхитила атмосфера Крайнего севера и он решил добавить в свою ленту линию коренных народов, показать их быт и культуру.

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Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин сыграл роль главы оленеводческого стойбища в новогодней комедии «Уралочка», которую покажет онлайн-кинотеатр START. Съемки прошли накануне в Ханты-Мансийске. «Я играю или проживаю роль главы семейства лесного поселения оленеводческого стойбища. Я бы даже сказал, что не играю, а живу в своей среде, в своем кругу, на своей земле. Чувствую себя всегда как дома», — рассказал Айпин в видео, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. Также в массовых сценах комедии приняли участие 30 жителей Ханты-Мансийска. Эпизоды снимали в городском аэропорту в течение трех ночей. Режиссер «Уралочки» Михаил Расходников предложил эпизодическую роль Еремею Айпину, когда прочел его книги. Расходникова восхитила атмосфера Крайнего севера и он решил добавить в свою ленту линию коренных народов, показать их быт и культуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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