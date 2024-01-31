Старейший депутат думы ХМАО рассказал о своей роли в новогодней комедии для онлайн-кинотеатра. Видео

Вице-спикер думы ХМАО Айпин сыграл главу стойбища в фильме «Уралочка»

01 февраля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Еремей Айпин сыграл роль главы оленеводческого стойбища в комедии «Уралочка» Фото: Александр Елизаров © URA.RU (фото из архива) Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин сыграл роль главы оленеводческого стойбища в новогодней комедии «Уралочка», которую покажет онлайн-кинотеатр START. Съемки прошли накануне в Ханты-Мансийске. «Я играю или проживаю роль главы семейства лесного поселения оленеводческого стойбища. Я бы даже сказал, что не играю, а живу в своей среде, в своем кругу, на своей земле. Чувствую себя всегда как дома», — рассказал Айпин в видео, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта.



Также в массовых сценах комедии приняли участие 30 жителей Ханты-Мансийска. Эпизоды снимали в городском аэропорту в течение трех ночей.



Режиссер «Уралочки» Михаил Расходников предложил эпизодическую роль Еремею Айпину, когда прочел его книги. Расходникова восхитила атмосфера Крайнего севера и он решил добавить в свою ленту линию коренных народов, показать их быт и культуру.

Вице-спикер думы ХМАО Еремей Айпин сыграл роль главы оленеводческого стойбища в новогодней комедии «Уралочка», которую покажет онлайн-кинотеатр START. Съемки прошли накануне в Ханты-Мансийске. «Я играю или проживаю роль главы семейства лесного поселения оленеводческого стойбища. Я бы даже сказал, что не играю, а живу в своей среде, в своем кругу, на своей земле. Чувствую себя всегда как дома», — рассказал Айпин в видео, опубликованном в telegram-канале окружного депкульта. Также в массовых сценах комедии приняли участие 30 жителей Ханты-Мансийска. Эпизоды снимали в городском аэропорту в течение трех ночей. Режиссер «Уралочки» Михаил Расходников предложил эпизодическую роль Еремею Айпину, когда прочел его книги. Расходникова восхитила атмосфера Крайнего севера и он решил добавить в свою ленту линию коренных народов, показать их быт и культуру.