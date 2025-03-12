Волонтеров ХМАО будут готовить к 80-летию Победы

В поселке Излучинск (Нижневартовский район ХМАО) открылся штаб подготовки волонтеров к 80-летию Победы. Он создан на базе местной молодежной общественной организации добровольцев «Рука помощи», сообщили в мэрии муниципалитета.
«В Нижневартовском районе открылся муниципальный штаб подготовки волонтеров к 80-летию Победы! На базе местной молодежной общественной организации добровольцев (волонтеров) „Рука помощи“ начал свою работу муниципальный штаб подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — написано в telegram-канале ведомства.
В штабе можно будет посетить обучающие семинары и мастер-классы, круглые столы по истории Великой Отечественной войны, мероприятия по поддержке ветеранов, а также поучаствовать в организации патриотических акций. Новое волонтерское объединение располагается по адресу улица Энергетиков, 6. В него может вступить любой неравнодушный югорчанин.
В Югру после двухлетнего перерыва в мае приедет «Эшелон Победы». Ретро-поезд на паровозной тяге прибудет на вокзал Сургута. Подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период, включает в себя солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню.
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