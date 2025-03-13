13 марта 2025

Госавтоинспекция Нижневартовска массово задерживает водителей автобусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Четверо водителей автобусов уже привлечены к ответственности
Четверо водителей автобусов уже привлечены к ответственности Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) проводятся массовые проверки водителей автобусов. Жители сообщают, о десятках случаев остановок пассажирского транспорта по всему городу. По их словам, водителей проверяют и выписывают штрафы.

«В Нижневартовске ГИБДД объявила рейд на водителей автобусов… По всему городу останавливают автобусы, проводят проверки и выписывают водителям штрафы», написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Уже известно о четверых привлеченных к ответственности водителях. В УГИБДД МВД России по ХМАО Gorod3466.ru сообщили, что они попались на нарушении части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — выезд на полосу встречного движения. Сейчас им грозит штраф в размере 7500 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок 4-6 месяцев. При этом у одного из водителей это повторное нарушение, ему грозит лишение водительских прав на один год.

URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) проводятся массовые проверки водителей автобусов. Жители сообщают, о десятках случаев остановок пассажирского транспорта по всему городу. По их словам, водителей проверяют и выписывают штрафы. «В Нижневартовске ГИБДД объявила рейд на водителей автобусов… По всему городу останавливают автобусы, проводят проверки и выписывают водителям штрафы», написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Уже известно о четверых привлеченных к ответственности водителях. В УГИБДД МВД России по ХМАО Gorod3466.ru сообщили, что они попались на нарушении части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — выезд на полосу встречного движения. Сейчас им грозит штраф в размере 7500 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок 4-6 месяцев. При этом у одного из водителей это повторное нарушение, ему грозит лишение водительских прав на один год. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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