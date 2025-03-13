В Нижневартовске (ХМАО) проводятся массовые проверки водителей автобусов. Жители сообщают, о десятках случаев остановок пассажирского транспорта по всему городу. По их словам, водителей проверяют и выписывают штрафы.
«В Нижневартовске ГИБДД объявила рейд на водителей автобусов… По всему городу останавливают автобусы, проводят проверки и выписывают водителям штрафы», написано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Уже известно о четверых привлеченных к ответственности водителях. В УГИБДД МВД России по ХМАО Gorod3466.ru сообщили, что они попались на нарушении части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — выезд на полосу встречного движения. Сейчас им грозит штраф в размере 7500 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок 4-6 месяцев. При этом у одного из водителей это повторное нарушение, ему грозит лишение водительских прав на один год.
URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!