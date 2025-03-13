На СВО погиб первый тренер вице-губернатора ХМАО

Тренер по дзюдо из ХМАО Александр Буравко погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он был самым первым спортивным наставником для вице-губернатора Эдуарда Исакова, который и сообщил о смерти военнослужащего.
«Пришла тяжелая, трагическая новость. Мой первый тренер по дзюдо Александр Буравко героически погиб в зоне СВО», — написал Исаков в своем telegram-канале.
Он добавил, что Буравко навсегда сохранится в его памяти как яркий, сильный и очень добрый человек, который «зажигал в мальчишках любовь к спорту, воспитывал уважение к старшим, чувство любви к Родине». Вице-губернатор поделился, что от этой новости у него наворачиваются слезы: «Буквально недавно подумал, что надо ему позвонить».
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