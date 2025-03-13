13 марта 2025

На СВО погиб первый тренер вице-губернатора ХМАО

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Буравко навсегда запомнится как яркий, сильный и очень добрый человек
Буравко навсегда запомнится как яркий, сильный и очень добрый человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тренер по дзюдо из ХМАО Александр Буравко погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он был самым первым спортивным наставником для вице-губернатора Эдуарда Исакова, который и сообщил о смерти военнослужащего.

«Пришла тяжелая, трагическая новость. Мой первый тренер по дзюдо Александр Буравко героически погиб в зоне СВО», — написал Исаков в своем telegram-канале.

Он добавил, что Буравко навсегда сохранится в его памяти как яркий, сильный и очень добрый человек, который «зажигал в мальчишках любовь к спорту, воспитывал уважение к старшим, чувство любви к Родине». Вице-губернатор поделился, что от этой новости у него наворачиваются слезы: «Буквально недавно подумал, что надо ему позвонить».

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Тренер по дзюдо из ХМАО Александр Буравко погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции. Он был самым первым спортивным наставником для вице-губернатора Эдуарда Исакова, который и сообщил о смерти военнослужащего. «Пришла тяжелая, трагическая новость. Мой первый тренер по дзюдо Александр Буравко героически погиб в зоне СВО», — написал Исаков в своем telegram-канале. Он добавил, что Буравко навсегда сохранится в его памяти как яркий, сильный и очень добрый человек, который «зажигал в мальчишках любовь к спорту, воспитывал уважение к старшим, чувство любви к Родине». Вице-губернатор поделился, что от этой новости у него наворачиваются слезы: «Буквально недавно подумал, что надо ему позвонить».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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