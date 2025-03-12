В кинотеатре Сургута покажут фильмы про Гарри Поттера

Первые две части «Гарри Поттера» можно посмотреть на больших экранах
Несколько частей фильма «Гарри Поттер» покажут в одном из кинотеатров Сургута (ХМАО). Ежедневные сеансы продлятся неделю.
«„Гарри Поттер и Тайная комната“. Сеанс 2D», — указано в расписании кинотеатра. Следом зрителям предлагают посмотреть вторую часть. Организаторы отмечают, что показы проводят в рамках киноклуба.
Также в сургутских кинотеатрах вышла в прокат премьера «Кончится лето» с Юрой Борисовым. В расписании появился и новый российско-китайский детектив «Красный шелк», главную роль в котором сыграл Милош Бикович.
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