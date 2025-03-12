Роспотребнадзор ХМАО назвал главные претензии жителей к товарам и услугам

По итогам 2024 года жители ХМАО чаще всего жаловались на некачественные товары, недостоверную информацию о продукции и нарушения в онлайн-торговле. Общее количество обращений выросло на 14,9% и достигло почти трех тысяч жалоб. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, подведя итоги года.
«Подано 58 исков, из которых 96,3% удовлетворены судом. Потребителям возмещено более 3,2 млн рублей, а по итогам 348 административных расследований наложено штрафов на 1,86 млн рублей», — заявили в официальном telegram-канале ведомства. Основной фокус контроля пришелся на розничную торговлю, сферу услуг и дистанционные продажи.
Дополнительно Роспотребнадзор провел больше трех тысяч профилактических мероприятий, выдал 1541 предостережение и организовал 963 консультации. Социально уязвимые категории граждан направили 74 обращения (2,5% от общего числа).
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор отстранил от работы сотрудников школ и детсадов в ХМАО. Они оказались не привиты от гриппа.
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