12 марта 2025

Роспотребнадзор ХМАО назвал главные претензии жителей к товарам и услугам

Жители ХМАО чаще всего жаловались на некачественные товары в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ХМАО подвел итоги года
Роспотребнадзор ХМАО подвел итоги года Фото:

По итогам 2024 года жители ХМАО чаще всего жаловались на некачественные товары, недостоверную информацию о продукции и нарушения в онлайн-торговле. Общее количество обращений выросло на 14,9% и достигло почти трех тысяч жалоб. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, подведя итоги года.

«Подано 58 исков, из которых 96,3% удовлетворены судом. Потребителям возмещено более 3,2 млн рублей, а по итогам 348 административных расследований наложено штрафов на 1,86 млн рублей», — заявили в официальном telegram-канале ведомства. Основной фокус контроля пришелся на розничную торговлю, сферу услуг и дистанционные продажи.

Дополнительно Роспотребнадзор провел больше трех тысяч профилактических мероприятий, выдал 1541 предостережение и организовал 963 консультации. Социально уязвимые категории граждан направили 74 обращения (2,5% от общего числа).

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор отстранил от работы сотрудников школ и детсадов в ХМАО. Они оказались не привиты от гриппа.

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По итогам 2024 года жители ХМАО чаще всего жаловались на некачественные товары, недостоверную информацию о продукции и нарушения в онлайн-торговле. Общее количество обращений выросло на 14,9% и достигло почти трех тысяч жалоб. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре, подведя итоги года. «Подано 58 исков, из которых 96,3% удовлетворены судом. Потребителям возмещено более 3,2 млн рублей, а по итогам 348 административных расследований наложено штрафов на 1,86 млн рублей», — заявили в официальном telegram-канале ведомства. Основной фокус контроля пришелся на розничную торговлю, сферу услуг и дистанционные продажи. Дополнительно Роспотребнадзор провел больше трех тысяч профилактических мероприятий, выдал 1541 предостережение и организовал 963 консультации. Социально уязвимые категории граждан направили 74 обращения (2,5% от общего числа). Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор отстранил от работы сотрудников школ и детсадов в ХМАО. Они оказались не привиты от гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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