12 марта 2025

К выходным в ХМАО потеплеет до +7 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчан ожидают теплые выходные
Югорчан ожидают теплые выходные Фото:

В ХМАО в выходные — 15 и 16 марта — температура воздуха поднимется до +7 градусов. Потепление будут сопровождать штормовой ветер, сообщили синоптики Gismeteo.

«Днем 15 и 16 марта в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха будет варьироваться в пределах от -2 до +7 градусов. Ночью она снизится и составит о -7 до +2 градусов. Порывы ветра составят 10-18 метров в секунду», — сообщили эксперты.

Погода все выходные будет пасмурной. По территории всего округа ожидаются осадки — снег с дождем.

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В ХМАО в выходные — 15 и 16 марта — температура воздуха поднимется до +7 градусов. Потепление будут сопровождать штормовой ветер, сообщили синоптики Gismeteo. «Днем 15 и 16 марта в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха будет варьироваться в пределах от -2 до +7 градусов. Ночью она снизится и составит о -7 до +2 градусов. Порывы ветра составят 10-18 метров в секунду», — сообщили эксперты. Погода все выходные будет пасмурной. По территории всего округа ожидаются осадки — снег с дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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