К выходным в ХМАО потеплеет до +7 градусов

Югорчан ожидают теплые выходные
В ХМАО в выходные — 15 и 16 марта — температура воздуха поднимется до +7 градусов. Потепление будут сопровождать штормовой ветер, сообщили синоптики Gismeteo.
«Днем 15 и 16 марта в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха будет варьироваться в пределах от -2 до +7 градусов. Ночью она снизится и составит о -7 до +2 градусов. Порывы ветра составят 10-18 метров в секунду», — сообщили эксперты.
Погода все выходные будет пасмурной. По территории всего округа ожидаются осадки — снег с дождем.
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