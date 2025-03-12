12 марта 2025

В ХМАО вынесли приговор подругам, задушившим знакомого проводом от зарядки

В Сургуте женщины задушили знакомого в ходе пьяной ссоры
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте женщины задушили знакомого в ходе пьяной ссоры
В Сургуте женщины задушили знакомого в ходе пьяной ссоры Фото:

Окружной суд вынес обвинительный приговор двум жительницам Сургута за убийство знакомого. Женщины задушили его во время пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Одна из подсудимых использовала шнур зарядного устройства для удушения, а вторая наносила удары, лишая потерпевшего возможности сопротивляться. После этого они продолжили удушение руками и подушкой, что привело к смерти мужчины от механической асфиксии», — сообщили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде 10 и 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей с каждой и материальный ущерб свыше 150 тыс. рублей в пользу супруги потерпевшего.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина был осужден за убийство своего друга из-за спора об оплате такси. Мужчина получив 13 лет в колонии строгого режима.

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Окружной суд вынес обвинительный приговор двум жительницам Сургута за убийство знакомого. Женщины задушили его во время пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Одна из подсудимых использовала шнур зарядного устройства для удушения, а вторая наносила удары, лишая потерпевшего возможности сопротивляться. После этого они продолжили удушение руками и подушкой, что привело к смерти мужчины от механической асфиксии», — сообщили в прокуратуре. Суд назначил наказание в виде 10 и 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей с каждой и материальный ущерб свыше 150 тыс. рублей в пользу супруги потерпевшего. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина был осужден за убийство своего друга из-за спора об оплате такси. Мужчина получив 13 лет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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