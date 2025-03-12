В ХМАО вынесли приговор подругам, задушившим знакомого проводом от зарядки

Окружной суд вынес обвинительный приговор двум жительницам Сургута за убийство знакомого. Женщины задушили его во время пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Одна из подсудимых использовала шнур зарядного устройства для удушения, а вторая наносила удары, лишая потерпевшего возможности сопротивляться. После этого они продолжили удушение руками и подушкой, что привело к смерти мужчины от механической асфиксии», — сообщили в прокуратуре.
Суд назначил наказание в виде 10 и 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей с каждой и материальный ущерб свыше 150 тыс. рублей в пользу супруги потерпевшего.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина был осужден за убийство своего друга из-за спора об оплате такси. Мужчина получив 13 лет в колонии строгого режима.
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