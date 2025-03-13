В Сургуте родился младенец, который удивил врачей

В Центре охраны материнства и детства Сургута (ХМАО) родился малыш-богатырь, который удивил врачей своими размерами. На свет появился ребенок весом 5400 граммов и ростом 62 сантиметра, написала главврач Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.
«Самый крупный малыш второго месяца года празднует свой День рождения 14 февраля. Вес мальчика при рождении — 5400 грамм, рост — 62 сантиметра», — написала Белоцерковцева.
Всего за два месяца в центре родилось 1175 детей, 597 девочек и 578 мальчиков. Больше всего родов пришлось на 25 февраля — в тот день на свет появился 31 малыш.
В январе в Сургуте также родился ребенок, удививший врачей. Вес новорожденной девочки составил пять килограммов.
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