13 марта 2025

В Сургуте родился младенец, который удивил врачей

В Центре охраны материнства и детства Сургута родился малыш весом 5,4 килограмм
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте родился малыш весом 5,4 килограмм
В Сургуте родился малыш весом 5,4 килограмм Фото:

В Центре охраны материнства и детства Сургута (ХМАО) родился малыш-богатырь, который удивил врачей своими размерами. На свет появился ребенок весом 5400 граммов и ростом 62 сантиметра, написала главврач Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале.

«Самый крупный малыш второго месяца года празднует свой День рождения 14 февраля. Вес мальчика при рождении — 5400 грамм, рост — 62 сантиметра», — написала Белоцерковцева.

Всего за два месяца в центре родилось 1175 детей, 597 девочек и 578 мальчиков. Больше всего родов пришлось на 25 февраля — в тот день на свет появился 31 малыш.

В январе в Сургуте также родился ребенок, удививший врачей. Вес новорожденной девочки составил пять килограммов.

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В Центре охраны материнства и детства Сургута (ХМАО) родился малыш-богатырь, который удивил врачей своими размерами. На свет появился ребенок весом 5400 граммов и ростом 62 сантиметра, написала главврач Лариса Белоцерковцева в своем telegram-канале. «Самый крупный малыш второго месяца года празднует свой День рождения 14 февраля. Вес мальчика при рождении — 5400 грамм, рост — 62 сантиметра», — написала Белоцерковцева. Всего за два месяца в центре родилось 1175 детей, 597 девочек и 578 мальчиков. Больше всего родов пришлось на 25 февраля — в тот день на свет появился 31 малыш. В январе в Сургуте также родился ребенок, удививший врачей. Вес новорожденной девочки составил пять килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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