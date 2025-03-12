12 марта 2025

Генпрокуратура заставила чиновников из ХМАО переселить людей из аварийных домов

В Ханты-Мансийске расселили аварийный дом после вмешательства прокуратуры
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске расселили аварийный дом после вмешательства прокуратуры
В Ханты-Мансийске расселили аварийный дом после вмешательства прокуратуры Фото:

В Ханты-Мансийске расселен аварийный жилой дом № 19 на улице Горной благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«После обращения жительницы в Генпрокуратуру в июле 2023 года проведена экспертиза, выявившая грубые нарушения. Прокурор внес представление главе города, которое было удовлетворено», — сообщили на сайте ведомства.

Ранее муниципальная комиссия дважды (в 2022 и 2023 годах) отказывалась признать дом аварийным, несмотря на жалобы жильцов. Все 16 семей, включая заявительницу, получили новое жилье. Женщине предоставили квартиру площадью 55 кв. м в новостройке. Здание теперь готовится к сносу.

Ранее URA.RU писало, что жители Сургутского района пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на затянувшееся расселение из авариек. Председатель ведомства поручил подчиненным представить повторный доклад о проверке нарушений жилищных прав югорчан.

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В Ханты-Мансийске расселен аварийный жилой дом № 19 на улице Горной благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «После обращения жительницы в Генпрокуратуру в июле 2023 года проведена экспертиза, выявившая грубые нарушения. Прокурор внес представление главе города, которое было удовлетворено», — сообщили на сайте ведомства. Ранее муниципальная комиссия дважды (в 2022 и 2023 годах) отказывалась признать дом аварийным, несмотря на жалобы жильцов. Все 16 семей, включая заявительницу, получили новое жилье. Женщине предоставили квартиру площадью 55 кв. м в новостройке. Здание теперь готовится к сносу. Ранее URA.RU писало, что жители Сургутского района пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на затянувшееся расселение из авариек. Председатель ведомства поручил подчиненным представить повторный доклад о проверке нарушений жилищных прав югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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