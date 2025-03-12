Генпрокуратура заставила чиновников из ХМАО переселить людей из аварийных домов

В Ханты-Мансийске расселен аварийный жилой дом № 19 на улице Горной благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«После обращения жительницы в Генпрокуратуру в июле 2023 года проведена экспертиза, выявившая грубые нарушения. Прокурор внес представление главе города, которое было удовлетворено», — сообщили на сайте ведомства.
Ранее муниципальная комиссия дважды (в 2022 и 2023 годах) отказывалась признать дом аварийным, несмотря на жалобы жильцов. Все 16 семей, включая заявительницу, получили новое жилье. Женщине предоставили квартиру площадью 55 кв. м в новостройке. Здание теперь готовится к сносу.
Ранее URA.RU писало, что жители Сургутского района пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на затянувшееся расселение из авариек. Председатель ведомства поручил подчиненным представить повторный доклад о проверке нарушений жилищных прав югорчан.
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