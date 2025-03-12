Жители ХМАО массово пишут о проверках спортивных клубов. По их словам, в заведения приходит ОМОН, однако пока неизвестно ни об одном задержании.
«Сегодня вечером ОМОН заглянул в безымянный торговый центр на Нефтяников, 84 в 10а микрорайоне. Рядом с Птахой. Причины визита в настоящее время неизвестны», — пишет очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Уточняется, что речь идет о спортклубе «Армеец». Аналогичные сообщения появлялись и о других спортклубах в разных городах.
Источник в силовых структурах пояснил URA.RU, что проверки действительно проходят. Они направлены на выявление незаконной миграции. ОМОН уже успел поработать в Нягани, Сургуте и Нижневартовске.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Неделей ранее полицейские совместно с ОМОН провели массовые рейды по нелегальным мигрантам в Нижневартовске и Сургуте. Силовики выявили почти 30 нарушений миграционного законодательства.
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