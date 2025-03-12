Экс-замглавы Сургута нашла новую работу в «дочке» «Газпрома»

Бывший вице-мэр Сургута (ХМАО) Анна Томазова нашла себе работу в дочке «Газпрома». По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, экс-куратор социального блока администрации устроилась в учебно-производственный центр компании «Газпром трансгаз Сургут».
«Это подразделение занимается обучением и повышением квалификации сотрудников. Бывшая чиновница работает там ведущим специалистом и кажется, что ее на новом месте работы уже все устраивает. Все профессиональные амбиции она уже успела удовлетворить на муниципальной службе, которую покинула после смены мэра», — сообщает инсайдер.
Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось.В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Томазова работала в администрации с 2000 года. Вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования.
Ранее URA.RU писало об обысках в подконтрольном ей соцблоке мэрии, когда Томазова уже находилась в отпуске с последующим увольнением. В департаменте образования администрации города прошла выемка документов — по данным инсайдера, сотрудники ФСБ искали нарушения в субсидировании детских садов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!