Экс-замглавы Сургута нашла новую работу в «дочке» «Газпрома»

Экс-замглавы Сургута Томазова перешла в «Газпром трансгаз Сургут»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Томазова нашла новую работу после увольнения из мэрии
Анна Томазова нашла новую работу после увольнения из мэрии Фото:

Бывший вице-мэр Сургута (ХМАО) Анна Томазова нашла себе работу в дочке «Газпрома». По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, экс-куратор социального блока администрации устроилась в учебно-производственный центр компании «Газпром трансгаз Сургут».

«Это подразделение занимается обучением и повышением квалификации сотрудников. Бывшая чиновница работает там ведущим специалистом и кажется, что ее на новом месте работы уже все устраивает. Все профессиональные амбиции она уже успела удовлетворить на муниципальной службе, которую покинула после смены мэра», — сообщает инсайдер.

Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось.В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Томазова работала в администрации с 2000 года. Вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования.

Ранее URA.RU писало об обысках в подконтрольном ей соцблоке мэрии, когда Томазова уже находилась в отпуске с последующим увольнением. В департаменте образования администрации города прошла выемка документов — по данным инсайдера, сотрудники ФСБ искали нарушения в субсидировании детских садов.

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Бывший вице-мэр Сургута (ХМАО) Анна Томазова нашла себе работу в дочке «Газпрома». По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, экс-куратор социального блока администрации устроилась в учебно-производственный центр компании «Газпром трансгаз Сургут». «Это подразделение занимается обучением и повышением квалификации сотрудников. Бывшая чиновница работает там ведущим специалистом и кажется, что ее на новом месте работы уже все устраивает. Все профессиональные амбиции она уже успела удовлетворить на муниципальной службе, которую покинула после смены мэра», — сообщает инсайдер. Официально подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось.В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Томазова работала в администрации с 2000 года. Вице-мэром стала в 2019 году, а до этого назначения была главой депобразования. Ранее URA.RU писало об обысках в подконтрольном ей соцблоке мэрии, когда Томазова уже находилась в отпуске с последующим увольнением. В департаменте образования администрации города прошла выемка документов — по данным инсайдера, сотрудники ФСБ искали нарушения в субсидировании детских садов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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