Экс-комик с ТНТ Слепаков* обратился с жалобой в суд

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Семен Слепаков* хочет добиться отмены штрафа за нарушение деятельности иноагента
Семен Слепаков* хочет добиться отмены штрафа за нарушение деятельности иноагента Фото:

Российский комик Семен Слепаков (признан Минюстом в РФ иностранным агентом), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей, который был наложен на него за нарушение деятельности иноагента. Об этом свидетельствуют судебные документы. 

«Адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа», — сказано в документах, которые имеются в распоряжении ТАСС. Защита комика уверена в том, что вина Слепакова не доказана. 

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 тысяч рублей за его отказ разместить маркировку иноагента на двух публикациях в его Telegram-канале. Мосгорсуд впоследствии отклонил апелляционную жалобу Слепакова, подтвердив законность решения районного суда и оставив его без изменений.

Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года, передает РАПСИ. Причиной этому послужили его посты в соцсетях. Сам комик не проживает в России, уехав из страны в 2022 году в Израиль, сообщает телеканал «Царьград». Недавно Слепаков говорил о том, что желает выступить перед россиянами.

*Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов  

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Российский комик Семен Слепаков (признан Минюстом в РФ иностранным агентом), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей, который был наложен на него за нарушение деятельности иноагента. Об этом свидетельствуют судебные документы.  «Адвокат [Слепакова] просит об отмене постановления судьи районного суда и прекращении производства по делу, а в случае оставления постановления в силе — о снижении размера штрафа», — сказано в документах, которые имеются в распоряжении ТАСС. Защита комика уверена в том, что вина Слепакова не доказана.  Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Слепакова на 30 тысяч рублей за его отказ разместить маркировку иноагента на двух публикациях в его Telegram-канале. Мосгорсуд впоследствии отклонил апелляционную жалобу Слепакова, подтвердив законность решения районного суда и оставив его без изменений. Минюст РФ внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года, передает РАПСИ. Причиной этому послужили его посты в соцсетях. Сам комик не проживает в России, уехав из страны в 2022 году в Израиль, сообщает телеканал «Царьград». Недавно Слепаков говорил о том, что желает выступить перед россиянами. *Семен Слепаков внесен в РФ в реестр иноагентов  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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