12 марта 2025

Директор турагентства кинула на деньги жителей ХМАО, мечтавших об отдыхе на зарубежных курортах

В Югорске перед судом предстанет гендиректор турагентства
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югорске перед судом предстанет гендиректор турагентства
В Югорске перед судом предстанет гендиректор турагентства Фото:

В Югорске перед судом предстанет генеральный директор туристического агентства ООО «Элита Тур», обвиняемая в мошенничестве и присвоении средств клиентов. Директор агентства продавала путевки в Таиланд, Египет, Турцию и туры по России, но так и не выполнила свои обязательства перед клиентами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО

«Обвиняемая, занимая должность руководителя турагентства, заключила с гражданами договоры, однако свои обязательства перед клиентами не выполнила и не произвела оплату туроператорам за путешествия», — сообщает пресс-служба. В результате ее действий семь жителей Югорска и один житель Советского района понесли убытки на общую сумму 1 миллион 973 тысячи рублей.

Из открытых источников следует, что генеральным директором агентства является Ольга Тен. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемой может грозить до шести лет лишения свободы. На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе женщина была осуждена за продажу доступа в онлайн-банк. Неизвестный воспользовался ее данными и ввел в заблуждение жительницу Алтая, убедив ее перевести сумму размером боле 100 тысяч рублей на расчетные счета подсудимой.

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В Югорске перед судом предстанет генеральный директор туристического агентства ООО «Элита Тур», обвиняемая в мошенничестве и присвоении средств клиентов. Директор агентства продавала путевки в Таиланд, Египет, Турцию и туры по России, но так и не выполнила свои обязательства перед клиентами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО «Обвиняемая, занимая должность руководителя турагентства, заключила с гражданами договоры, однако свои обязательства перед клиентами не выполнила и не произвела оплату туроператорам за путешествия», — сообщает пресс-служба. В результате ее действий семь жителей Югорска и один житель Советского района понесли убытки на общую сумму 1 миллион 973 тысячи рублей. Из открытых источников следует, что генеральным директором агентства является Ольга Тен. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемой может грозить до шести лет лишения свободы. На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе женщина была осуждена за продажу доступа в онлайн-банк. Неизвестный воспользовался ее данными и ввел в заблуждение жительницу Алтая, убедив ее перевести сумму размером боле 100 тысяч рублей на расчетные счета подсудимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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