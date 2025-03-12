Директор турагентства кинула на деньги жителей ХМАО, мечтавших об отдыхе на зарубежных курортах

В Югорске перед судом предстанет генеральный директор туристического агентства ООО «Элита Тур», обвиняемая в мошенничестве и присвоении средств клиентов. Директор агентства продавала путевки в Таиланд, Египет, Турцию и туры по России, но так и не выполнила свои обязательства перед клиентами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО
«Обвиняемая, занимая должность руководителя турагентства, заключила с гражданами договоры, однако свои обязательства перед клиентами не выполнила и не произвела оплату туроператорам за путешествия», — сообщает пресс-служба. В результате ее действий семь жителей Югорска и один житель Советского района понесли убытки на общую сумму 1 миллион 973 тысячи рублей.
Из открытых источников следует, что генеральным директором агентства является Ольга Тен. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемой может грозить до шести лет лишения свободы. На время расследования ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе женщина была осуждена за продажу доступа в онлайн-банк. Неизвестный воспользовался ее данными и ввел в заблуждение жительницу Алтая, убедив ее перевести сумму размером боле 100 тысяч рублей на расчетные счета подсудимой.
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