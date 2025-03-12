Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков переволновался во время приветственной речи на открытии «Кубка Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске. Это помешало ему с первого раза правильно произнести фамилию губернаторы Югры Руслана Кухарука, передает корреспондент URA.RU.
«Слова благодарности хотелось бы сказать губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Кухарчуку... Кухаруку… Извините, до конца не выучил еще», — сбился Рожков во время приветственного слова. Но затем при поддержке зала продолжил и поблагодарил главу региона за инициативу проведения соревнований в регионе.
Рожков в своей речи оценил качество спортивной инфраструктуры Югры, которая позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. Он также напомнил, что в Ханты-Мансийске были проведены первые паралимпийские игры «Мы вместе.Спорт» после того, как российская сборная не смогла попасть на Паралимпиаду в 2022 году в Пекине. «Уверен, что и соревнования „Кубок защитника Отечества“ найдут славные традиции, стартуя здесь с фартовой земли», — дал напутствие в заключении своего выступления Рожков.
Ранее URA.RU сообщало, что член правления «Газпромнефти» Александр Дыбаль во время открытия кинофестиваля «Дух огня» оговорился и неправильно назвал фамилию главы ХМАО. Но затем высоко оценил требовательность Кухарука во время подготовки к мероприятию.
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