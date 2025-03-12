Депздрав ХМАО сделал заявление после слухов о реформе стоматологий

В департаменте здравоохранения ХМАО опровергли слухи о масштабной реорганизации стоматологических поликлиник, распространяемые рядом СМИ. В ведомстве заверили, что регион сохранит государственную стоматологическую помощь и продолжит ее развитие, а любые изменения в работе медучреждений носят плановый характер. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале депздрава.
«Вопросы реорганизации отдельных медицинских организаций решаются на региональном уровне ежегодно — это рабочий процесс для обеспечения эффективной работы системы здравоохранения. Поводов для беспокойства у населения и сотрудников нет», — заверили в Депздраве.
Единственным подтвержденным изменением, вероятнее всего, станет включение Лангепасской стоматологической поликлиники в структуру многопрофильной клиники. Это решение связано с обращениями жителей по вопросам доступности услуг и модернизации материально-технической базы. В ведомстве уточнили, что объединение гарантирует бесперебойное оказание услуг.
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