12 марта 2025

Депздрав ХМАО сделал заявление после слухов о реформе стоматологий

© Служба новостей «URA.RU»
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Депздрав ХМАО опроверг слухи о масштабной реорганизации стоматологии
Депздрав ХМАО опроверг слухи о масштабной реорганизации стоматологии Фото:

В департаменте здравоохранения ХМАО опровергли слухи о масштабной реорганизации стоматологических поликлиник, распространяемые рядом СМИ. В ведомстве заверили, что регион сохранит государственную стоматологическую помощь и продолжит ее развитие, а любые изменения в работе медучреждений носят плановый характер. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале депздрава.

«Вопросы реорганизации отдельных медицинских организаций решаются на региональном уровне ежегодно — это рабочий процесс для обеспечения эффективной работы системы здравоохранения. Поводов для беспокойства у населения и сотрудников нет», — заверили в Депздраве.

Единственным подтвержденным изменением, вероятнее всего, станет включение Лангепасской стоматологической поликлиники в структуру многопрофильной клиники. Это решение связано с обращениями жителей по вопросам доступности услуг и модернизации материально-технической базы. В ведомстве уточнили, что объединение гарантирует бесперебойное оказание услуг.

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В департаменте здравоохранения ХМАО опровергли слухи о масштабной реорганизации стоматологических поликлиник, распространяемые рядом СМИ. В ведомстве заверили, что регион сохранит государственную стоматологическую помощь и продолжит ее развитие, а любые изменения в работе медучреждений носят плановый характер. Сообщение об этом опубликовано в официальном telegram-канале депздрава. «Вопросы реорганизации отдельных медицинских организаций решаются на региональном уровне ежегодно — это рабочий процесс для обеспечения эффективной работы системы здравоохранения. Поводов для беспокойства у населения и сотрудников нет», — заверили в Депздраве. Единственным подтвержденным изменением, вероятнее всего, станет включение Лангепасской стоматологической поликлиники в структуру многопрофильной клиники. Это решение связано с обращениями жителей по вопросам доступности услуг и модернизации материально-технической базы. В ведомстве уточнили, что объединение гарантирует бесперебойное оказание услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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