12 марта 2025

Полиция и ОМОН поймали десятки мигрантов-нелегалов в спортивных клубах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики провели рейд по нелегальным мигрантам и задержали десятки нарушителей
Силовики провели рейд по нелегальным мигрантам и задержали десятки нарушителей Фото:

Силовики ХМАО после рейдов в спортклубы в нескольких городах и районах Югры составили более 40 административных протоколов на иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.

«За нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан составлено 40 административных протоколов», — сообщили в полиции. Больше всего нарушений было выявлено в Сургуте — 21 эпизод.

В Нижневартовске было выписано девять протоколов, в Нижневартовском районе, Югорске, Советском и Сургутском районе по два протокола и по одному в Нефтеюганске и Пыть-Яхе.

Также установлены 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Югры. Восемь из них — в Сургуте, в Нижневартовске и Советском по двое и по одному в Сургутском районе и Пыть-Яхе. Все они привлечены к административной ответственности.

Ранее URA.RU писало, о массовой проверке спортивных клубов. Полиция и ОМОН проводили рейды по нелегалам. До этого силовики нагрянули в популярный фитнес-центр Нижневартовска DDX Fitness, после чего руководство сделало официальное заявление и заявило о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

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Силовики ХМАО после рейдов в спортклубы в нескольких городах и районах Югры составили более 40 административных протоколов на иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. «За нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан составлено 40 административных протоколов», — сообщили в полиции. Больше всего нарушений было выявлено в Сургуте — 21 эпизод. В Нижневартовске было выписано девять протоколов, в Нижневартовском районе, Югорске, Советском и Сургутском районе по два протокола и по одному в Нефтеюганске и Пыть-Яхе. Также установлены 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Югры. Восемь из них — в Сургуте, в Нижневартовске и Советском по двое и по одному в Сургутском районе и Пыть-Яхе. Все они привлечены к административной ответственности. Ранее URA.RU писало, о массовой проверке спортивных клубов. Полиция и ОМОН проводили рейды по нелегалам. До этого силовики нагрянули в популярный фитнес-центр Нижневартовска DDX Fitness, после чего руководство сделало официальное заявление и заявило о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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