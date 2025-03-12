Полиция и ОМОН поймали десятки мигрантов-нелегалов в спортивных клубах ХМАО

Силовики ХМАО после рейдов в спортклубы в нескольких городах и районах Югры составили более 40 административных протоколов на иностранцев, которые нарушали миграционное законодательство. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.
«За нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан составлено 40 административных протоколов», — сообщили в полиции. Больше всего нарушений было выявлено в Сургуте — 21 эпизод.
В Нижневартовске было выписано девять протоколов, в Нижневартовском районе, Югорске, Советском и Сургутском районе по два протокола и по одному в Нефтеюганске и Пыть-Яхе.
Также установлены 14 иностранцев, которые незаконно находились на территории Югры. Восемь из них — в Сургуте, в Нижневартовске и Советском по двое и по одному в Сургутском районе и Пыть-Яхе. Все они привлечены к административной ответственности.
Ранее URA.RU писало, о массовой проверке спортивных клубов. Полиция и ОМОН проводили рейды по нелегалам. До этого силовики нагрянули в популярный фитнес-центр Нижневартовска DDX Fitness, после чего руководство сделало официальное заявление и заявило о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.
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