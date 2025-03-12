12 марта 2025

Власти Сургута вывели на улицы всю спецтехнику для борьбы с мощным снегопадом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные службы Сургута мобилизовали 154 единицы техники для уборки снега
Дорожные службы Сургута мобилизовали 154 единицы техники для уборки снега Фото:

Дорожные службы Сургута мобилизовали 154 единицы техники для уборки снега на улицах города. Об этом сообщает администрация города в официальном telegram-канале.

«Для предотвращения наката и образования наледи проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами. Это позволяет минимизировать риски для участников дорожного движения», — сообщили в мэрии. И добавили, что основное внимание уделяется патрульной чистке дорог и тротуаров, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта и пешеходов.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустят систему низкоорбитальных спутников, чтобы определять заснеженность дворов. Власти округа обсуждают с Мицифры возможность получить одними из первых такое оборудование.

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Дорожные службы Сургута мобилизовали 154 единицы техники для уборки снега на улицах города. Об этом сообщает администрация города в официальном telegram-канале. «Для предотвращения наката и образования наледи проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами. Это позволяет минимизировать риски для участников дорожного движения», — сообщили в мэрии. И добавили, что основное внимание уделяется патрульной чистке дорог и тротуаров, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустят систему низкоорбитальных спутников, чтобы определять заснеженность дворов. Власти округа обсуждают с Мицифры возможность получить одними из первых такое оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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