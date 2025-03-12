Власти Сургута вывели на улицы всю спецтехнику для борьбы с мощным снегопадом

Дорожные службы Сургута мобилизовали 154 единицы техники для уборки снега на улицах города. Об этом сообщает администрация города в официальном telegram-канале.
«Для предотвращения наката и образования наледи проезжую часть обрабатывают противогололедными материалами. Это позволяет минимизировать риски для участников дорожного движения», — сообщили в мэрии. И добавили, что основное внимание уделяется патрульной чистке дорог и тротуаров, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта и пешеходов.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустят систему низкоорбитальных спутников, чтобы определять заснеженность дворов. Власти округа обсуждают с Мицифры возможность получить одними из первых такое оборудование.
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