Власти ХМАО закупили спецтехнику для борьбы с пожарами

В 2023 году было закуплено 8 единиц противопожарной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа пополнило автопарк лесопожарной техники. В 2023 году для базы Авиалесоохраны закупили 8 единиц спецтехники. Об этом в своем telegram-канале сообщил департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«В минувшем году за счет средств, выделенных из федерального бюджета по нацпроекту „Экология“, для Авиалесоохраны Югры закупили 8 единиц техники. Так, в помощь Радужнинскому филиалу авиабазы поступили автомобиль УАЗ Profi и вездеход ТРЭКОЛ ХАСКИ-ВН, в Ханты-Мансийское авиаотделение — два квадроцикла и два прицепа для его транспортировки, в Березовский и Кондинский филиалы — по одному квадроциклу и прицепу», — пояснила пресс-служба департамента в публикации канала.

Техника будет использована при подготовке к пожароопасному периоду текущего года и в сезон лесных пожаров. Всего с 2019 года автопарк базы Авиалесоохраны пополнился на 584 единицы пожарной техники. В этом году в рамках нацпроекта «Экология» планируется закупка оборудования на сумму свыше 35 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что замгенпрокурора России Игоря Краснова Сергей Зайцев раскритиковал действия властей ХМАО по борьбе с природными ЧС. В 2023 году Югра почти вдвое превысила допустимый максимум — это почти четверть от всех пожаров по всему УрФО, и в первые сутки потушить удалось чуть больше половины.