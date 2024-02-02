Челябинским бизнесменам Вайнштейнам разрешили не платить налоги за коллектив

Налоговики насчитали сумму взносов по трудовым отношениям, хотя работали самозанятые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компании «Строймеханизация» семьи бизнесменов Вайнштейнов в Челябинске разрешили не платить налоги за работающий коллектив. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, спор возник из-за страховых взносов по 143 лицам, убиравшим улицы и дороги, за 12 млн рублей страховых взносов и 1,2 млн рублей санкций.

«Требование ООО „Строймеханизация“ удовлетворить. Признать недействительным решение ИФНС России по Курчатовскому району Челябинска от 03.07.2023», — отмечено в решении суда.

Спор начался, поскольку компания Вайнштейнов посчитала: налоговым органом необоснованно переквалифицированы договорные отношения с самозанятыми гражданами в трудовые отношения. Налоговая инспекция сделала вывод о том, что налоговая база занижена. Исполнители выполняли ямочный ремонт, косили траву, убирали мусор и снег. При этом применяли режим «Налог на профессиональный доход». По данным ИФНС, разобраться помогала бухгалтерия, хотя без трудовых отношений делать этого не должна.

Другие факты, по мнению налоговиков, также подтверждают их правоту. Так, у персонала были график работы с 8 до 17 часов, контроль со стороны руководства, выдача спецодежды, подписание должностной инструкции и проведение инструктажа по технике безопасности, о чем говорят свидетельские показания занятых. Налицо, посчитали в налоговой, регламентированная работа как при трудоустройстве.

Юристы «Строймеханизации» возразили. Они отметили, что самозанятых привлекли, поскольку из-за погоды не могли спрогнозировать объем и характер работ. При этом объекты дорожной инфраструктуры в ведении ООО «Строймеханизация» не находятся, что также не позволило говорить о наличии постоянных рабочих мест. Наличие должностных инструкций и инструктажей в компании опровергли.

Суд встал на сторону «Строймеханизации». Он обратил внимание на то, что компания в основном занята на проектировании и строительстве промышленных, жилых и социальных объектов, а за дорогами присматривала в период с 2020 по 2022 годы. Многие из задействованных работали непостоянно, например, 18 человек — меньше месяца, а 22 человека — месяц. Суммы вознаграждения постоянно менялись, что говорило о разном объеме обязательств. Сам характер работ менялся, а выдача спецодежды присуща и трудовым отношениям, и гражданским.

Согласно СБИС, ООО «Строймеханизация» контролируется семьей Вайнштейнов. За несколько лет компания выиграла ряд крупных контрактов на содержание дорог в пяти районах Челябинска. Доля в 58% в обществе принадлежит Валерии Вайнштейн.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.