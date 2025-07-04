Гадания, плетение венков и прыжки через костер: где отметить День Ивана Купалы в Челябинской области

Челябинцев ждут народные гуляния и ритуалы у костра в День Ивана Купалы
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Челябинцев научат плести венки, водить хороводы и делать обереги
Челябинцев научат плести венки, водить хороводы и делать обереги Фото:

В Челябинской области с 5 по 12 июля будут праздновать один из самых мистических славянских праздников — День Ивана Купалы. Жителей и гостей региона ждут народные гуляния, женские практики, хороводы, гадания и ритуалы у костра. В областном центре же состоится огненное шоу и ремесленные мастер-классы. О том, где можно окунуться в атмосферу древних традиций — в материале URA.RU.

Центр семейного отдыха «Аткуль-УЛУ» (Еткульский район)

Центр приглашает окунуться в атмосферу древнего славянского праздника 6-7 июля. Гостей ждут традиционные обряды: хороводы вокруг Купальского дерева с загадыванием желаний, прыжки через костер, плетение и пускание венков по воде. Для любителей мистики подготовлены гадания и мастер-класс по изготовлению свечей. Активная программа включает народные игры и состязания. После обрядовых действий гости смогут искупаться в озере Аткуль. Завершится праздник ужином с фирменным пловом и чаепитием с домашними бубликами.

Женский круг в деревне Малиновка

Челябинских женщин приглашают раскрыть свою силу в День Ивана Купалы
Челябинских женщин приглашают раскрыть свою силу в День Ивана Купалы
Фото:

В СНТ «Малиновка» 5-6 июля пройдет особое мероприятие для женщин, желающих раскрыть свою природную силу. С 17:00 5 июля до полудня 6 июля участниц ждут обряды очищения, плетение травяных венков, создание купальских костров и практики единения с природой. Праздник будет наполнен живым песнопением и ритуальными танцами. Стоимость участия составляет 3000 рублей.

«Фестиваль солнца» в Челябинске

Арт-сквер на берегу Миасса 6 июля в 18:00 превратится в площадку, где жителей ждет зрелищное водное шоу с участием драконов, байдарок и каноэ. На мастер-классах можно будет освоить гончарное искусство, изготовление оберегов и плетение венков. Народные игры, хороводы и угощения создадут атмосферу настоящих купальских гуляний. Музыкальная программа соединит аутентичные напевы с современными аранжировками. Кульминацией станет впечатляющее огненное шоу над водной гладью реки. Вход на фестиваль свободный для всех желающих.

Областной праздник в поселке Ук (Ашинский район)

Челябинцев ждут традиционные обряды у костра
Челябинцев ждут традиционные обряды у костра
Фото:

День Ивана Купалы там отпразднуют на следующих выходных — 12 июля. В программе — выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным ремеслам и обучение сбору целебных трав. Гости примут участие в хороводах, плетении венков, гаданиях и играх у костра. Кроме того, для челябинцев организуют традиционные конкурсы: «Купава-2025» с испытаниями на знание традиций, «В бане веник — господин» по изготовлению банных веников и состязание в плетении венков. На ярмарочных рядах «Ивановы смотрины» можно будет приобрести изделия народных мастеров и попробовать блюда славянской кухни.

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В Челябинской области с 5 по 12 июля будут праздновать один из самых мистических славянских праздников — День Ивана Купалы. Жителей и гостей региона ждут народные гуляния, женские практики, хороводы, гадания и ритуалы у костра. В областном центре же состоится огненное шоу и ремесленные мастер-классы. О том, где можно окунуться в атмосферу древних традиций — в материале URA.RU. Центр семейного отдыха «Аткуль-УЛУ» (Еткульский район) Центр приглашает окунуться в атмосферу древнего славянского праздника 6-7 июля. Гостей ждут традиционные обряды: хороводы вокруг Купальского дерева с загадыванием желаний, прыжки через костер, плетение и пускание венков по воде. Для любителей мистики подготовлены гадания и мастер-класс по изготовлению свечей. Активная программа включает народные игры и состязания. После обрядовых действий гости смогут искупаться в озере Аткуль. Завершится праздник ужином с фирменным пловом и чаепитием с домашними бубликами. Женский круг в деревне Малиновка В СНТ «Малиновка» 5-6 июля пройдет особое мероприятие для женщин, желающих раскрыть свою природную силу. С 17:00 5 июля до полудня 6 июля участниц ждут обряды очищения, плетение травяных венков, создание купальских костров и практики единения с природой. Праздник будет наполнен живым песнопением и ритуальными танцами. Стоимость участия составляет 3000 рублей. «Фестиваль солнца» в Челябинске Арт-сквер на берегу Миасса 6 июля в 18:00 превратится в площадку, где жителей ждет зрелищное водное шоу с участием драконов, байдарок и каноэ. На мастер-классах можно будет освоить гончарное искусство, изготовление оберегов и плетение венков. Народные игры, хороводы и угощения создадут атмосферу настоящих купальских гуляний. Музыкальная программа соединит аутентичные напевы с современными аранжировками. Кульминацией станет впечатляющее огненное шоу над водной гладью реки. Вход на фестиваль свободный для всех желающих. Областной праздник в поселке Ук (Ашинский район) День Ивана Купалы там отпразднуют на следующих выходных — 12 июля. В программе — выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным ремеслам и обучение сбору целебных трав. Гости примут участие в хороводах, плетении венков, гаданиях и играх у костра. Кроме того, для челябинцев организуют традиционные конкурсы: «Купава-2025» с испытаниями на знание традиций, «В бане веник — господин» по изготовлению банных веников и состязание в плетении венков. На ярмарочных рядах «Ивановы смотрины» можно будет приобрести изделия народных мастеров и попробовать блюда славянской кухни.
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