Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое предположения сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете The Washington Post о разговоре украинского лидера и военного руководителя.
Ранее газета со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщила, что Зеленский и Залужный обсудили ситуацию на фронте. Главком ВСУ якобы сообщил президенту, что улучшение ситуации на поле боя маловероятно в случае его отставки.
Захарова предположила, что свидетели или участники разговора могли донести об этом американцам. Либо в кабинете была прослушка. «Варианты: свидетели/участники разговора доносят американцам. [Либо] Американцы прослушивают участников разговора», — написала Захарова у себя в Telegram.
Ранее The Washington Post писала, что Залужный доложил Зеленскому о трудностях, с которыми столкнется его преемник. Якобы новый главком ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Публикация газеты появилась на фоне слухов, что в Офисе президента Украины подготовили указ об отставке Залужного. Среди возможных причин указывают, что главкома ВСУ хотят уволить из-за его тайных переговоров с Западом.
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