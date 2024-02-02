Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

02 февраля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

США прослушивают Зеленского и Залужного, предположила Мария Захарова Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое предположения сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете The Washington Post о разговоре украинского лидера и военного руководителя. Ранее газета со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщила, что Зеленский и Залужный обсудили ситуацию на фронте. Главком ВСУ якобы сообщил президенту, что улучшение ситуации на поле боя маловероятно в случае его отставки. Новость по теме Статья Залужного вышла на CNN на фоне слухов об увольнении: главные заявления Захарова предположила, что свидетели или участники разговора могли донести об этом американцам. Либо в кабинете была прослушка. «Варианты: свидетели/участники разговора доносят американцам. [Либо] Американцы прослушивают участников разговора», — написала Захарова у себя в Telegram. Ранее The Washington Post писала, что Залужный доложил Зеленскому о трудностях, с которыми столкнется его преемник. Якобы новый главком ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Публикация газеты появилась на фоне слухов, что в Офисе президента Украины подготовили указ об отставке Залужного. Среди возможных причин указывают, что главкома ВСУ хотят уволить из-за его тайных переговоров с Западом.

США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое предположения сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете The Washington Post о разговоре украинского лидера и военного руководителя. Ранее газета со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщила, что Зеленский и Залужный обсудили ситуацию на фронте. Главком ВСУ якобы сообщил президенту, что улучшение ситуации на поле боя маловероятно в случае его отставки. Захарова предположила, что свидетели или участники разговора могли донести об этом американцам. Либо в кабинете была прослушка. «Варианты: свидетели/участники разговора доносят американцам. [Либо] Американцы прослушивают участников разговора», — написала Захарова у себя в Telegram. Ранее The Washington Post писала, что Залужный доложил Зеленскому о трудностях, с которыми столкнется его преемник. Якобы новый главком ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Публикация газеты появилась на фоне слухов, что в Офисе президента Украины подготовили указ об отставке Залужного. Среди возможных причин указывают, что главкома ВСУ хотят уволить из-за его тайных переговоров с Западом.