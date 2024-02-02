Захарова: США могут прослушивать Зеленского и Залужного

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США прослушивают Зеленского и Залужного, предположила Мария Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое предположения сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете The Washington Post о разговоре украинского лидера и военного руководителя.

Ранее газета со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщила, что Зеленский и Залужный обсудили ситуацию на фронте. Главком ВСУ якобы сообщил президенту, что улучшение ситуации на поле боя маловероятно в случае его отставки.

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Захарова предположила, что свидетели или участники разговора могли донести об этом американцам. Либо в кабинете была прослушка. «Варианты: свидетели/участники разговора доносят американцам. [Либо] Американцы прослушивают участников разговора», — написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее The Washington Post писала, что Залужный доложил Зеленскому о трудностях, с которыми столкнется его преемник. Якобы новый главком ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Публикация газеты появилась на фоне слухов, что в Офисе президента Украины подготовили указ об отставке Залужного. Среди возможных причин указывают, что главкома ВСУ хотят уволить из-за его тайных переговоров с Западом.

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США могут прослушивать президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое предположения сделала представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в газете The Washington Post о разговоре украинского лидера и военного руководителя. Ранее газета со ссылкой на высокопоставленный украинский источник сообщила, что Зеленский и Залужный обсудили ситуацию на фронте. Главком ВСУ якобы сообщил президенту, что улучшение ситуации на поле боя маловероятно в случае его отставки. Захарова предположила, что свидетели или участники разговора могли донести об этом американцам. Либо в кабинете была прослушка. «Варианты: свидетели/участники разговора доносят американцам. [Либо] Американцы прослушивают участников разговора», — написала Захарова у себя в Telegram. Ранее The Washington Post писала, что Залужный доложил Зеленскому о трудностях, с которыми столкнется его преемник. Якобы новый главком ВСУ не изменит ситуацию на фронте. Публикация газеты появилась на фоне слухов, что в Офисе президента Украины подготовили указ об отставке Залужного. Среди возможных причин указывают, что главкома ВСУ хотят уволить из-за его тайных переговоров с Западом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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