01 февраля 2024

В Перми две недели ищут девушку-подростка в черной одежде. Фото

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Девушка ушла из дома 18 января Фото:

В Перми пропала 16-летняя Ксения Шмураткина. Она ушла из дома 18 января и не вернулась.

«Устанавливается местонахождение Шмураткиной Ксении Максимовны, 16 лет. 18 января 2024 года ушла из дома в Орджоникидзевском районе г. Перми. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что девушка была одета в черные куртку, брюки и шапку. На ногах у нее были бежевые ботинки. Всем, кому что-то известно о месте нахождения девушки, просят сообщить волонтеру поискового отряда Юлии по телефону: 8-958-244-12-84.

На девушке была черная одежда
На девушке была черная одежда
Фото:

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В Перми пропала 16-летняя Ксения Шмураткина. Она ушла из дома 18 января и не вернулась. «Устанавливается местонахождение Шмураткиной Ксении Максимовны, 16 лет. 18 января 2024 года ушла из дома в Орджоникидзевском районе г. Перми. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что девушка была одета в черные куртку, брюки и шапку. На ногах у нее были бежевые ботинки. Всем, кому что-то известно о месте нахождения девушки, просят сообщить волонтеру поискового отряда Юлии по телефону: 8-958-244-12-84.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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