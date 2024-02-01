Девушка ушла из дома 18 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми пропала 16-летняя Ксения Шмураткина. Она ушла из дома 18 января и не вернулась.

«Устанавливается местонахождение Шмураткиной Ксении Максимовны, 16 лет. 18 января 2024 года ушла из дома в Орджоникидзевском районе г. Перми. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — сказано в группе поискового отряда «Регион 59 — поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что девушка была одета в черные куртку, брюки и шапку. На ногах у нее были бежевые ботинки. Всем, кому что-то известно о месте нахождения девушки, просят сообщить волонтеру поискового отряда Юлии по телефону: 8-958-244-12-84.