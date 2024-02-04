Какие подарки купить на 14 февраля в Перми

Пермякам предлагают дарить на 14 февраля путевки в санатории и торты с сюрпризом

05 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Компании устраивают акции и придумывают новые товары к празднику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермские компании подготовили товары и услуги, которые можно подарить на День святого Валентина. Они предлагают отправиться в путешествие, приобрести драгоценный подарок или удивить загорающимся тортом. URA.RU составило подборку вариантов, которые помогут приятно удивить вторую половинку 14 февраля. Сертификаты на отдых в санатории Курорты Пермского края предлагают на День святого Валентина дарить сертификаты на отдых. В санатории «Усть-Качка» можно купить подарочную карту номиналом от 5 до 25 тысяч рублей. Здравница «Ключи» продает сертификаты на сумму до 50 тысяч рублей. Бенто торты с сюрпризом Пермские кондитерские подготовили к празднику необычные бенто торты. Это небольшой десерт на 1-2 порции весом до 500 грамм. На них можно написать признание в любви или нанести романтичную картинку, как это делают в кафе «Вкусно». В кондитерской «15.20» сделали бенто торты, у которых поджигается верхний слой, а когда он сгорает, появляется тайное сообщение. Стоимость тортов в Перми начинается от 1200 рублей за штуку и зависит от сложности украшения и начинки. Путешествие в тропическую страну Любителям экзотических путешествий пермские туристические фирмы предлагают дарить путевки в Таиланд. Из Перми стоит вылет на Пхукет 15 февраля, поэтому отправиться туда можно сразу после праздника. Агентство «Дом солнца» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что путевки на эту дату начинаются от 106 тысяч рублей на человека на 11 ночей. Завтраки включены в стоимость. Ювелирные украшения Ювелирные салоны устроили в честь праздника распродажи. В «Эпл даймонд» до 14 февраля действует скидка 5%, а в «MIUZ Diamonds» продолжается зимняя распродажа со скидками до 60%. Подарки 18+ Еще один вариант подарка — презент из магазина 18+. Там не только предлагают купить товары для взрослых, но и посетить тренинги для влюбленных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские компании подготовили товары и услуги, которые можно подарить на День святого Валентина. Они предлагают отправиться в путешествие, приобрести драгоценный подарок или удивить загорающимся тортом. URA.RU составило подборку вариантов, которые помогут приятно удивить вторую половинку 14 февраля. Курорты Пермского края предлагают на День святого Валентина дарить сертификаты на отдых. В санатории «Усть-Качка» можно купить подарочную карту номиналом от 5 до 25 тысяч рублей. Здравница «Ключи» продает сертификаты на сумму до 50 тысяч рублей. Пермские кондитерские подготовили к празднику необычные бенто торты. Это небольшой десерт на 1-2 порции весом до 500 грамм. На них можно написать признание в любви или нанести романтичную картинку, как это делают в кафе «Вкусно». В кондитерской «15.20» сделали бенто торты, у которых поджигается верхний слой, а когда он сгорает, появляется тайное сообщение. Стоимость тортов в Перми начинается от 1200 рублей за штуку и зависит от сложности украшения и начинки. Любителям экзотических путешествий пермские туристические фирмы предлагают дарить путевки в Таиланд. Из Перми стоит вылет на Пхукет 15 февраля, поэтому отправиться туда можно сразу после праздника. Агентство «Дом солнца» в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что путевки на эту дату начинаются от 106 тысяч рублей на человека на 11 ночей. Завтраки включены в стоимость. Ювелирные салоны устроили в честь праздника распродажи. В «Эпл даймонд» до 14 февраля действует скидка 5%, а в «MIUZ Diamonds» продолжается зимняя распродажа со скидками до 60%. Еще один вариант подарка — презент из магазина 18+. Там не только предлагают купить товары для взрослых, но и посетить тренинги для влюбленных.