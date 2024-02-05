Возвращение аппарата думы Пыть-Яха повлекло увеличение зарплаты для его начальницы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спикер думы самого скандального муниципалитета Пыть-Яха Дмитрий Уреки пошел против воли внутрипола ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что председатель развернул вспять региональную реформу по сокращению аппарата думы, которая несколько лет назад упразднила это подразделение, превратив в отдел, подняв зарплату руководителю Лидии Клочко.

«Спикер думы скандального Пыть-Яха пошел против воли внутрипола ХМАО ради особо ценной сотрудницы. Уреки развернул вспять региональную реформу по сокращению аппарата думы, которая несколько лет назад упразднила это подразделение, превратив в отдел. Но теперь его начальник Клочко вновь называется руководителем аппарата думы. При этом, больше никаких видимых изменений, кроме смены названия должности и повышения зарплаты чиновницы, не произошло», — сообщает инсайдер.

Увеличение трат на содержание руководителя аппарата думы вызвало вопросы у местного политбомонда. «Непонятно, насколько эффективно для дотационного бюджета увеличивать траты на Клочко в такое сложное для страны время», — возмутился один из чиновников Пыть-Яха, попросив сохранить анонимность.

Уреки в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил, что отдел реформирован в аппарат, и что для этого ему не потребовалось одобрение коллег-депутатов. Он объяснил это производственной необходимостью.

«Решение принималось мною, администрация не противостояла этому. Численность аппарата не увеличилась, поменялись полномочия. У руководителя аппарата выросла зарплата. Точной цифры не помню, тысяч на 20. Если вы проанализируете отделы, аппараты по округу, то поймете, что в Пыть-Яхе не хватает ресурсов, чтобы качественно выполнять свою работу», — сообщил председатель думы.

Ранее URA.RU писало, что аппарат муниципальной думы Пыть-Яха было решено реформировать в 2019 году. Это случилось после громкого скандала с премиями бывшего спикера и вице-спикера думы города. На оптимизации расходов настаивала лично губернатор Югры Наталья Комарова.