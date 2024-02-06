Аналитики назвали самые продаваемые марки авто с пробегом

Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом являются машины марок Kia и Geely. Это следует из данных анализа сервиса «Авто.ру».
«Во главе первой пятерки сегмента масс-маркет находятся Kia и Geely. Автомобили этого бренда снимают с продажи в среднем через 29 дней», — передает данные аналитиков «Лента.ру».
Далее по популярности идут машины марок Ford и Cherry, которые раскупают в среднем за 31 и 32 дня соответственно. Также востребованы на авторынке автомобили Daewoo и Lada.
Ранее сообщалось, что в РФ по итогам августа 2023 года спрос на поддержанные авто вырос на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Самыми востребованными для россиян машинами стали Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen, передает
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