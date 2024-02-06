Аналитики назвали самые продаваемые марки авто с пробегом

«Авто.ру»: самые продаваемые машины с пробегом — Kia и Geely
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, kia, машина без номера
Автомобили Kia стали наиболее востребованными среди машин с пробегом Фото:

Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом являются машины марок Kia и Geely. Это следует из данных анализа сервиса «Авто.ру».

«Во главе первой пятерки сегмента масс-маркет находятся Kia и Geely. Автомобили этого бренда снимают с продажи в среднем через 29 дней», — передает данные аналитиков «Лента.ру».

Далее по популярности идут машины марок Ford и Cherry, которые раскупают в среднем за 31 и 32 дня соответственно. Также востребованы на авторынке автомобили Daewoo и Lada.

Ранее сообщалось, что в РФ по итогам августа 2023 года спрос на поддержанные авто вырос на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Самыми востребованными для россиян машинами стали Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen, передает MK.RU.

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Самыми продаваемыми автомобилями с пробегом являются машины марок Kia и Geely. Это следует из данных анализа сервиса «Авто.ру». «Во главе первой пятерки сегмента масс-маркет находятся Kia и Geely. Автомобили этого бренда снимают с продажи в среднем через 29 дней», — передает данные аналитиков «Лента.ру». Далее по популярности идут машины марок Ford и Cherry, которые раскупают в среднем за 31 и 32 дня соответственно. Также востребованы на авторынке автомобили Daewoo и Lada. Ранее сообщалось, что в РФ по итогам августа 2023 года спрос на поддержанные авто вырос на 8,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Самыми востребованными для россиян машинами стали Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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