Любимая группа Путина даст концерт в ХМАО

В ХМАО с концертом приедет группа «Любэ»

06 февраля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Группа «Любэ» выступит в Нижневартовске весной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Группа «Любэ» выступит с юбилейным концертом в Нижневартовске. О симпатии к коллективу неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Информация о гастролях размещена на сайте группы.



«Юбилейный концерт „Любэ“ — 35 лет. За много лет группа не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников», — говорится в афише. Большинство билетов на концерт оказались уже раскуплены.



Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки».



Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.

Группа «Любэ» выступит с юбилейным концертом в Нижневартовске. О симпатии к коллективу неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Информация о гастролях размещена на сайте группы. «Юбилейный концерт „Любэ“ — 35 лет. За много лет группа не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников», — говорится в афише. Большинство билетов на концерт оказались уже раскуплены. Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки». Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.