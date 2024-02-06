Любимая группа Путина даст концерт в ХМАО

Группа «Любэ» выступит с юбилейным концертом в Нижневартовске. О симпатии к коллективу неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Информация о гастролях размещена на сайте группы.
«Юбилейный концерт „Любэ“ — 35 лет. За много лет группа не только не потеряла своих позиций, но и обрела собственную нишу, свой неповторимый стиль и множество поклонников», — говорится в афише. Большинство билетов на концерт оказались уже раскуплены.
Весной на других концертных площадках ХМАО также запланирован ряд выступлений. Среди них, например, концерт лидера рок-группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова в Нижневартовске. А в Ханты-Мансийске и Сургуте пройдут выступления «Бутырки».
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута раскупили почти все самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко). При этом большая часть дешевых билетов остается в продаже.
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