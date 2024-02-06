Челябинский губернатор Текслер приехал на сессию Мишустина по цифровизации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 февраля в Москве принял участие в стартсессии под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина. Сессия была посвящена цифровой трансформации и социально-экономическому развитию, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор Алексей Текслер принял участие в стратсессии под председательством главы Правительства РФ Михаила Мишустина. Стратегическая сессия была посвящена реализации инициатив социально-экономического развития в сферах цифровой трансформации и строительства», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В правительстве отметили, что в 2023 году Челябинская область вошла в пятерку лидеров по активности голосования за малонаселенные пункты, где появится мобильный интернет. В регионе также активно используются мобильный интернет и электронный портал Госуслуг. Область также стала лидером 21-века по вводу жилья, превысив годовой план на 19%. Текслер поставил задачу ежегодно увеличивать объем вода жилья, уточнили в пресс-службе. В планах губернатора достичь трех млн квадратных метров ежегодного ввода жилья к 2030 году.
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